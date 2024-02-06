На дорогах ХМАО временно ограничили скорость движения всех видов транспорта из-за метели. Управление автомобильных дорог Югры сообщило, что на пяти участках дорог водителям следует снизить скорость до 70 километров в час.
«В связи с ухудшением погодных условий и плохой видимостью (снег, метель, ветер) вводятся временные ограничения скоростного режима. Ограничение скорости до 70 км/ч действует на пяти участках дорог около Сургута», — сообщил Управтодор в telegram-канале.
Водителям следует соблюдать установленный скоростной режим на следующих участках дорог:
- от 0 до 22 км Северного обхода Сургута;
- от 0 до 23 км Восточной объездной Сургута;
- с 43 по 59 км трассы Нефтеюганск — Сургут;
- с 13 по 43 км дороги Сургут-Лянтор;
- с 13 по 34 км трассы Сургут-Нижневартовск.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за сильного бокового ветра ввели ограничение скорости до 50 км/ч на автодороге «Югра». Ограничение действовало с 11 по 28 км трассы.
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