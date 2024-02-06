В ХМАО на дорогах ограничили скорость движения из-за метели. Список

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Клипарт. ХМАО, зима, шоссе, трасса, грузовик на трассе, тракт, дорога
На дорогах около Сургута ввели ограничение скорости до 70 км/ч Фото:

На дорогах ХМАО временно ограничили скорость движения всех видов транспорта из-за метели. Управление автомобильных дорог Югры сообщило, что на пяти участках дорог водителям следует снизить скорость до 70 километров в час.

«В связи с ухудшением погодных условий и плохой видимостью (снег, метель, ветер) вводятся временные ограничения скоростного режима. Ограничение скорости до 70 км/ч действует на пяти участках дорог около Сургута», — сообщил Управтодор в telegram-канале.

Водителям следует соблюдать установленный скоростной режим на следующих участках дорог:

  • от 0 до 22 км Северного обхода Сургута;
  • от 0 до 23 км Восточной объездной Сургута;
  • с 43 по 59 км трассы Нефтеюганск — Сургут;
  • с 13 по 43 км дороги Сургут-Лянтор;
  • с 13 по 34 км трассы Сургут-Нижневартовск.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за сильного бокового ветра ввели ограничение скорости до 50 км/ч на автодороге «Югра». Ограничение действовало с 11 по 28 км трассы.

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На дорогах ХМАО временно ограничили скорость движения всех видов транспорта из-за метели. Управление автомобильных дорог Югры сообщило, что на пяти участках дорог водителям следует снизить скорость до 70 километров в час. «В связи с ухудшением погодных условий и плохой видимостью (снег, метель, ветер) вводятся временные ограничения скоростного режима. Ограничение скорости до 70 км/ч действует на пяти участках дорог около Сургута», — сообщил Управтодор в telegram-канале. Водителям следует соблюдать установленный скоростной режим на следующих участках дорог: Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за сильного бокового ветра ввели ограничение скорости до 50 км/ч на автодороге «Югра». Ограничение действовало с 11 по 28 км трассы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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