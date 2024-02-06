Полпред Якушев проанализировал причины пожаров, которые назвал катастрофой

Якушев: причинами пожара в УрФО стали нарушения в подготовке и контроле ЧП
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Якушев заявил о необходимости проводить учебные эвакуации жителей
Якушев заявил о необходимости проводить учебные эвакуации жителей Фото:
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Секретарь Совбеза Патрушев в Кургане проводит совещание

Аппарат полпреда в Уральском федеральном округе рассчитал, к чему привели причины пожара в 2023 году. Уральским губернаторам также порекомендовали проводить учебные эвакуации. Об этом сообщается на совещании в Кургане по подготовке регионов федерального округа к предотвращению ЧС, передает корреспондент URA.RU.

В 2023 году в УрФО выросло количество пожаров. «Проанализировав ситуацию, мы обнаружили, что сводные планы тушения лесных пожаров составляются формально, контроль готовности регионов к сезону не всегда объективен, очаги возгораний выявляются несвоевременно, имеющиеся силы наращиваются с опозданием, администрации населенных пунктов готовятся к пожарам с нарушениями», — сообщил Якушев.

Чтобы масштаб ЧП в 2024 году был ниже, полпред предложил Рослесхозу при проверке регионов формировать критерии оценки, исходя из достаточности подготовленных людей и исправной техники. При этом он акцентировал внимание на том, что уже принятое решение о размещении подразделений «Авиалесохраны» в Свердловской и Курганской областях не реализовано.

Полпредство предложило МЧС совместно с Минприроды рассмотреть целесообразность расширения ширины минерализованных полос около населенных пунктов, окруженных лесами, а губернаторам провести практические занятия по эвакуации людей и материальных ценностей. Отдельно полпред Якушев предложил рассмотреть возможность создания добровольных пожарных дружин и их обучения, что должно решить проблему с появлением пожарной службы в малочисленных и отдаленных населенных пунктах.

Секретарь Совбеза Патрушев проводит в Кургане совещание, которое посвящено подготовке УрФО к предотвращению различных чрезвычайных происшествий. На мероприятие приехали главы федеральных ведомств, полпред Владимир Якушев и уральские губернаторы.

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Аппарат полпреда в Уральском федеральном округе рассчитал, к чему привели причины пожара в 2023 году. Уральским губернаторам также порекомендовали проводить учебные эвакуации. Об этом сообщается на совещании в Кургане по подготовке регионов федерального округа к предотвращению ЧС, передает корреспондент URA.RU. В 2023 году в УрФО выросло количество пожаров. «Проанализировав ситуацию, мы обнаружили, что сводные планы тушения лесных пожаров составляются формально, контроль готовности регионов к сезону не всегда объективен, очаги возгораний выявляются несвоевременно, имеющиеся силы наращиваются с опозданием, администрации населенных пунктов готовятся к пожарам с нарушениями», — сообщил Якушев. Чтобы масштаб ЧП в 2024 году был ниже, полпред предложил Рослесхозу при проверке регионов формировать критерии оценки, исходя из достаточности подготовленных людей и исправной техники. При этом он акцентировал внимание на том, что уже принятое решение о размещении подразделений «Авиалесохраны» в Свердловской и Курганской областях не реализовано. Полпредство предложило МЧС совместно с Минприроды рассмотреть целесообразность расширения ширины минерализованных полос около населенных пунктов, окруженных лесами, а губернаторам провести практические занятия по эвакуации людей и материальных ценностей. Отдельно полпред Якушев предложил рассмотреть возможность создания добровольных пожарных дружин и их обучения, что должно решить проблему с появлением пожарной службы в малочисленных и отдаленных населенных пунктах. Секретарь Совбеза Патрушев проводит в Кургане совещание, которое посвящено подготовке УрФО к предотвращению различных чрезвычайных происшествий. На мероприятие приехали главы федеральных ведомств, полпред Владимир Якушев и уральские губернаторы.
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