Хозяйство Козицына составит конкуренцию Турции и ОАЭ, выращивая клубнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, клубника, лето, ягоды
Корреспондент URA.RU попробовал уральскую клубнику: она вкуснее, чем заграничные ягоды Фото:

В свердловских теплицах, где круглый год выращивают огурцы, помидоры и зелень, появилась клубника. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор АО «Тепличное» (управляется ООО «Агро-Актив» Андрея Козицына) Сергей Лацков.

«Наша клубника может появиться на прилавках к концу года. Пока что мы исследуем. Все, кто пробовал, говорят, что она более живая и вкусная, чем привезенные из Турции и Эмиратов ягоды», — рассказал Лацков.

Пока в овощных теплицах выделено всего несколько дорожек для выращивания ягод — не для широкой продажи, а для тестирований. Если все получится и какие-то конкретные сорта «выстрелят», то производство клубники будет увеличиваться.

«Для клубники нужны специфические условия, которые мы сейчас настраиваем. Посмотрим, даст ли она нам по килограмму в день так, чтобы стабильно. Потом уже будем масштабировать», — рассказал собеседник.

Также Лацков отметил, что клубника будет исследована для получения декларации о безопасности. Только потом тепличные ягоды отправятся на прилавки.

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В свердловских теплицах, где круглый год выращивают огурцы, помидоры и зелень, появилась клубника. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор АО «Тепличное» (управляется ООО «Агро-Актив» Андрея Козицына) Сергей Лацков. «Наша клубника может появиться на прилавках к концу года. Пока что мы исследуем. Все, кто пробовал, говорят, что она более живая и вкусная, чем привезенные из Турции и Эмиратов ягоды», — рассказал Лацков. Пока в овощных теплицах выделено всего несколько дорожек для выращивания ягод — не для широкой продажи, а для тестирований. Если все получится и какие-то конкретные сорта «выстрелят», то производство клубники будет увеличиваться. «Для клубники нужны специфические условия, которые мы сейчас настраиваем. Посмотрим, даст ли она нам по килограмму в день так, чтобы стабильно. Потом уже будем масштабировать», — рассказал собеседник. Также Лацков отметил, что клубника будет исследована для получения декларации о безопасности. Только потом тепличные ягоды отправятся на прилавки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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