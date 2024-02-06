Хозяйство Козицына составит конкуренцию Турции и ОАЭ, выращивая клубнику

06 февраля 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Корреспондент URA.RU попробовал уральскую клубнику: она вкуснее, чем заграничные ягоды Фото: Илья Московец © URA.RU В свердловских теплицах, где круглый год выращивают огурцы, помидоры и зелень, появилась клубника. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор АО «Тепличное» (управляется ООО «Агро-Актив» Андрея Козицына) Сергей Лацков. «Наша клубника может появиться на прилавках к концу года. Пока что мы исследуем. Все, кто пробовал, говорят, что она более живая и вкусная, чем привезенные из Турции и Эмиратов ягоды», — рассказал Лацков. Пока в овощных теплицах выделено всего несколько дорожек для выращивания ягод — не для широкой продажи, а для тестирований. Если все получится и какие-то конкретные сорта «выстрелят», то производство клубники будет увеличиваться. «Для клубники нужны специфические условия, которые мы сейчас настраиваем. Посмотрим, даст ли она нам по килограмму в день так, чтобы стабильно. Потом уже будем масштабировать», — рассказал собеседник. Также Лацков отметил, что клубника будет исследована для получения декларации о безопасности. Только потом тепличные ягоды отправятся на прилавки.

В свердловских теплицах, где круглый год выращивают огурцы, помидоры и зелень, появилась клубника. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор АО «Тепличное» (управляется ООО «Агро-Актив» Андрея Козицына) Сергей Лацков. «Наша клубника может появиться на прилавках к концу года. Пока что мы исследуем. Все, кто пробовал, говорят, что она более живая и вкусная, чем привезенные из Турции и Эмиратов ягоды», — рассказал Лацков. Пока в овощных теплицах выделено всего несколько дорожек для выращивания ягод — не для широкой продажи, а для тестирований. Если все получится и какие-то конкретные сорта «выстрелят», то производство клубники будет увеличиваться. «Для клубники нужны специфические условия, которые мы сейчас настраиваем. Посмотрим, даст ли она нам по килограмму в день так, чтобы стабильно. Потом уже будем масштабировать», — рассказал собеседник. Также Лацков отметил, что клубника будет исследована для получения декларации о безопасности. Только потом тепличные ягоды отправятся на прилавки.