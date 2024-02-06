Хозяйство Козицына составит конкуренцию Турции и ОАЭ, выращивая клубнику

В свердловских теплицах, где круглый год выращивают огурцы, помидоры и зелень, появилась клубника. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор АО «Тепличное» (управляется ООО «Агро-Актив» Андрея Козицына) Сергей Лацков.
«Наша клубника может появиться на прилавках к концу года. Пока что мы исследуем. Все, кто пробовал, говорят, что она более живая и вкусная, чем привезенные из Турции и Эмиратов ягоды», — рассказал Лацков.
Пока в овощных теплицах выделено всего несколько дорожек для выращивания ягод — не для широкой продажи, а для тестирований. Если все получится и какие-то конкретные сорта «выстрелят», то производство клубники будет увеличиваться.
«Для клубники нужны специфические условия, которые мы сейчас настраиваем. Посмотрим, даст ли она нам по килограмму в день так, чтобы стабильно. Потом уже будем масштабировать», — рассказал собеседник.
Также Лацков отметил, что клубника будет исследована для получения декларации о безопасности. Только потом тепличные ягоды отправятся на прилавки.
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