В РЖД отметили самые популярные блюда пассажиров поездов в ХМАО

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Виды Перми, ржд, купейный вагон, купе, путешествие поездом, спальные места, верхние полки, туризм
Пассажиры РЖД из Сургута чаще всего заказывают в поезд куриные котлеты с запеченным картофелем Фото:

Пассажиры поездов Екатеринбург-Сургут и Сургут-Москва больше всего любят куриные котлеты, солянку, суп-лапшу и блинчики с начинкой. Такой вывод сделали в РЖД, основываясь на самых популярных заказах, сделанных путешественниками.

«Подвели итоги первого года действия новой концепции питания в поездах без вагонов-ресторанов №50/49 Екатеринбург — Сургут и №59/60 Сургут — Москва. Самые популярные блюда, которые заказывали пассажиры в дорогу: куриная котлета с запеченным картофелем (более 6,5 тыс. заказов), солянка (более 4 000), суп-лапша с курицей (4 тыс.), блинчики с ветчиной и сыром (4 000)», — сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги на официальном сайте.

В поезде пища, которую заказали пассажиры перед поездкой, хранилась в холодильниках. Перед подачей проводники разогревали блюда в специальных печах. Всего за год пассажиры сделали в поездах более 57 000 заказов.

Ранее URA.RU писало, что «РЖД» будет кормить пассажиров поездов Екатеринбург — Сургут и Сургут-Москва заранее приготовленной едой, которая в поезде будет только разогреваться. Еда готовится профессиональными поварами на фабриках-кухнях, упаковывается в стерильные контейнеры

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Пассажиры поездов Екатеринбург-Сургут и Сургут-Москва больше всего любят куриные котлеты, солянку, суп-лапшу и блинчики с начинкой. Такой вывод сделали в РЖД, основываясь на самых популярных заказах, сделанных путешественниками. «Подвели итоги первого года действия новой концепции питания в поездах без вагонов-ресторанов №50/49 Екатеринбург — Сургут и №59/60 Сургут — Москва. Самые популярные блюда, которые заказывали пассажиры в дорогу: куриная котлета с запеченным картофелем (более 6,5 тыс. заказов), солянка (более 4 000), суп-лапша с курицей (4 тыс.), блинчики с ветчиной и сыром (4 000)», — сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги на официальном сайте. В поезде пища, которую заказали пассажиры перед поездкой, хранилась в холодильниках. Перед подачей проводники разогревали блюда в специальных печах. Всего за год пассажиры сделали в поездах более 57 000 заказов. Ранее URA.RU писало, что «РЖД» будет кормить пассажиров поездов Екатеринбург — Сургут и Сургут-Москва заранее приготовленной едой, которая в поезде будет только разогреваться. Еда готовится профессиональными поварами на фабриках-кухнях, упаковывается в стерильные контейнеры
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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