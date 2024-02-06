В РЖД отметили самые популярные блюда пассажиров поездов в ХМАО

06 февраля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Пассажиры РЖД из Сургута чаще всего заказывают в поезд куриные котлеты с запеченным картофелем Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пассажиры поездов Екатеринбург-Сургут и Сургут-Москва больше всего любят куриные котлеты, солянку, суп-лапшу и блинчики с начинкой. Такой вывод сделали в РЖД, основываясь на самых популярных заказах, сделанных путешественниками. «Подвели итоги первого года действия новой концепции питания в поездах без вагонов-ресторанов №50/49 Екатеринбург — Сургут и №59/60 Сургут — Москва. Самые популярные блюда, которые заказывали пассажиры в дорогу: куриная котлета с запеченным картофелем (более 6,5 тыс. заказов), солянка (более 4 000), суп-лапша с курицей (4 тыс.), блинчики с ветчиной и сыром (4 000)», — сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги на официальном сайте. В поезде пища, которую заказали пассажиры перед поездкой, хранилась в холодильниках. Перед подачей проводники разогревали блюда в специальных печах. Всего за год пассажиры сделали в поездах более 57 000 заказов. Ранее URA.RU писало, что «РЖД» будет кормить пассажиров поездов Екатеринбург — Сургут и Сургут-Москва заранее приготовленной едой, которая в поезде будет только разогреваться. Еда готовится профессиональными поварами на фабриках-кухнях, упаковывается в стерильные контейнеры

Пассажиры поездов Екатеринбург-Сургут и Сургут-Москва больше всего любят куриные котлеты, солянку, суп-лапшу и блинчики с начинкой. Такой вывод сделали в РЖД, основываясь на самых популярных заказах, сделанных путешественниками. «Подвели итоги первого года действия новой концепции питания в поездах без вагонов-ресторанов №50/49 Екатеринбург — Сургут и №59/60 Сургут — Москва. Самые популярные блюда, которые заказывали пассажиры в дорогу: куриная котлета с запеченным картофелем (более 6,5 тыс. заказов), солянка (более 4 000), суп-лапша с курицей (4 тыс.), блинчики с ветчиной и сыром (4 000)», — сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги на официальном сайте. В поезде пища, которую заказали пассажиры перед поездкой, хранилась в холодильниках. Перед подачей проводники разогревали блюда в специальных печах. Всего за год пассажиры сделали в поездах более 57 000 заказов. Ранее URA.RU писало, что «РЖД» будет кормить пассажиров поездов Екатеринбург — Сургут и Сургут-Москва заранее приготовленной едой, которая в поезде будет только разогреваться. Еда готовится профессиональными поварами на фабриках-кухнях, упаковывается в стерильные контейнеры