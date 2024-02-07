Главврач челябинской больницы опроверг миф о пользе аспирина

Главврач из Челябинска Тарасов: аспирин может вызвать инсульт и кровотечение

07 февраля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Аспирин можно принимать только по назначению врача Фото: Александр Елизаров © URA.RU Таблетка аспирина может стать лекарством, а может вызвать инсульт с кровоизлиянием, изжогу и язву желудка. О вреде необоснованного приема лекарства рассказал главврач горбольницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов. «Необоснованный прием аспирина может вызвать тяжелые последствия, в том числе инсульт с кровоизлиянием. Аспирин и другие антиагреганты, препараты, препятствующие тромбообразованию, противопоказаны при активных язвенных поражениях и кровотечениях», — заверил Тарасов. Главврач отметил, что кардиологи и терапевты часто назначают аспирин в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Среди показаний к приему аспирина — ишемический инсульт, инфаркт миокарда, выраженный атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. При этом он может вызвать ряд побочных реакций — изжогу, боль и язвы в желудке, а также кровотечения. Назначить прием аспирина может только врач, и он должен уметь объяснить пациенту баланс риска и пользы в его случае.

Таблетка аспирина может стать лекарством, а может вызвать инсульт с кровоизлиянием, изжогу и язву желудка. О вреде необоснованного приема лекарства рассказал главврач горбольницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов. «Необоснованный прием аспирина может вызвать тяжелые последствия, в том числе инсульт с кровоизлиянием. Аспирин и другие антиагреганты, препараты, препятствующие тромбообразованию, противопоказаны при активных язвенных поражениях и кровотечениях», — заверил Тарасов. Главврач отметил, что кардиологи и терапевты часто назначают аспирин в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Среди показаний к приему аспирина — ишемический инсульт, инфаркт миокарда, выраженный атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. При этом он может вызвать ряд побочных реакций — изжогу, боль и язвы в желудке, а также кровотечения. Назначить прием аспирина может только врач, и он должен уметь объяснить пациенту баланс риска и пользы в его случае.