Главврач челябинской больницы опроверг миф о пользе аспирина

Главврач из Челябинска Тарасов: аспирин может вызвать инсульт и кровотечение
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Аспирин можно принимать только по назначению врача Фото:

Таблетка аспирина может стать лекарством, а может вызвать инсульт с кровоизлиянием, изжогу и язву желудка. О вреде необоснованного приема лекарства рассказал главврач горбольницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов.

«Необоснованный прием аспирина может вызвать тяжелые последствия, в том числе инсульт с кровоизлиянием. Аспирин и другие антиагреганты, препараты, препятствующие тромбообразованию, противопоказаны при активных язвенных поражениях и кровотечениях», — заверил Тарасов.

Главврач отметил, что кардиологи и терапевты часто назначают аспирин в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Среди показаний к приему аспирина — ишемический инсульт, инфаркт миокарда, выраженный атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. При этом он может вызвать ряд побочных реакций — изжогу, боль и язвы в желудке, а также кровотечения. Назначить прием аспирина может только врач, и он должен уметь объяснить пациенту баланс риска и пользы в его случае.

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Таблетка аспирина может стать лекарством, а может вызвать инсульт с кровоизлиянием, изжогу и язву желудка. О вреде необоснованного приема лекарства рассказал главврач горбольницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов. «Необоснованный прием аспирина может вызвать тяжелые последствия, в том числе инсульт с кровоизлиянием. Аспирин и другие антиагреганты, препараты, препятствующие тромбообразованию, противопоказаны при активных язвенных поражениях и кровотечениях», — заверил Тарасов. Главврач отметил, что кардиологи и терапевты часто назначают аспирин в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Среди показаний к приему аспирина — ишемический инсульт, инфаркт миокарда, выраженный атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. При этом он может вызвать ряд побочных реакций — изжогу, боль и язвы в желудке, а также кровотечения. Назначить прием аспирина может только врач, и он должен уметь объяснить пациенту баланс риска и пользы в его случае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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