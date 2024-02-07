Экс-директор структуры челябинского правительства Абаимов не смог выйти из СИЗО

Алексей Абаимов останется в СИЗО до середины апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Бывший директор ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексей Абаимов, обвиняемый по целому ряду коррупционных преступлений, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, его оставили под стражей до середины апреля.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Алексея Абаимова. Постановление Центрального райсуда от 16 января 2024 года, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда.

Адвокат Абаимова просил суд отменить постановление суда первой инстанции о содержании своего клиента в СИЗО. В качестве новой меры пресечения он просил избрать домашний арест, запрет определенных действий или залог. Это уже не первая попытка юристов вытащить Абаимова из-за решетки. Однако, как и все предыдущие, она осталась безуспешной.

Уголовные дела в отношении Абаимова в настоящий момент рассматривают два суда Челябинска: Центральный и Курчатовский. В общем его обвиняют в махинациях при строительстве биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске, а также в получении взяток при строительстве детского сада в Аше. По первому преступлению вместе с Абаимовым также проходят бывший замминистра строительства Татьяна Антонова и предприниматель Михаил Азаматов, по второму — дело Абаимова выделено в отдельное производство.