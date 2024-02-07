Аэропорт в ХМАО перешел на круглосуточный режим работы

07 февраля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Авиакомпании стали в три раза чаще выбирать аэропорт Нижневартовска в качестве запасного Фото: Александр Елизаров © URA.RU Аэропорт Нижневартовска (ХМАО) отменил регламентные перерывы и начал принимать воздушные рейсы 24 часа в сутки. По словам исполнительного директора «Нижневартовск Аэро» Александра Чубарова, благодаря новому режиму работы авиакомпании стали в три раза чаще выбирать воздушную гавань в качестве запасного аэродрома — для дозаправки или из-за неблагоприятной погоды. «Из-за отмены регламентных закрытий авиакомпании стали чаще выбирать аэропорт Нижневартовска в качестве запасного, поскольку он всегда готов принять воздушные судна. В январе 2023 года таких посадок было всего три, а за первый месяц 2024 года самолеты прибыли к нам на запасной аэродром 11 раз», — сообщил корреспонденту URA.RU представитель аэропорта. Командиры воздушных судов перед полетом выбирают запасной аэродром, в том числе, на случай ухудшения метеоусловий в аэропорту прибытия. Чаще всего в качестве запасного нижневартовский аэропорт выбирают самолеты, летящие в Сургут, Салехард, Норильск. На дозаправку в Нижневартовске приземляются рейсы, следующие по маршруту Москва-Якутск. По словам представителя аэропорта, благодаря таким незапланированным посадкам растет доход воздушной гавани, поэтому улучшать качество обслуживания выгодно. Ранее URA.RU писало, что концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» обновит систему управления воздушным движением в аэропорту Нижневартовска (ХМАО). Стоимость работ составит больше 200 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аэропорт Нижневартовска (ХМАО) отменил регламентные перерывы и начал принимать воздушные рейсы 24 часа в сутки. По словам исполнительного директора «Нижневартовск Аэро» Александра Чубарова, благодаря новому режиму работы авиакомпании стали в три раза чаще выбирать воздушную гавань в качестве запасного аэродрома — для дозаправки или из-за неблагоприятной погоды. «Из-за отмены регламентных закрытий авиакомпании стали чаще выбирать аэропорт Нижневартовска в качестве запасного, поскольку он всегда готов принять воздушные судна. В январе 2023 года таких посадок было всего три, а за первый месяц 2024 года самолеты прибыли к нам на запасной аэродром 11 раз», — сообщил корреспонденту URA.RU представитель аэропорта. Командиры воздушных судов перед полетом выбирают запасной аэродром, в том числе, на случай ухудшения метеоусловий в аэропорту прибытия. Чаще всего в качестве запасного нижневартовский аэропорт выбирают самолеты, летящие в Сургут, Салехард, Норильск. На дозаправку в Нижневартовске приземляются рейсы, следующие по маршруту Москва-Якутск. По словам представителя аэропорта, благодаря таким незапланированным посадкам растет доход воздушной гавани, поэтому улучшать качество обслуживания выгодно. Ранее URA.RU писало, что концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» обновит систему управления воздушным движением в аэропорту Нижневартовска (ХМАО). Стоимость работ составит больше 200 миллионов рублей.