Аэропорт в ХМАО перешел на круглосуточный режим работы

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Клипарт 3. Нижневартовск, аэропорт, терминал, аэропорт нижневартовск
Авиакомпании стали в три раза чаще выбирать аэропорт Нижневартовска в качестве запасного Фото:

Аэропорт Нижневартовска (ХМАО) отменил регламентные перерывы и начал принимать воздушные рейсы 24 часа в сутки. По словам исполнительного директора «Нижневартовск Аэро» Александра Чубарова, благодаря новому режиму работы авиакомпании стали в три раза чаще выбирать воздушную гавань в качестве запасного аэродрома — для дозаправки или из-за неблагоприятной погоды.

«Из-за отмены регламентных закрытий авиакомпании стали чаще выбирать аэропорт Нижневартовска в качестве запасного, поскольку он всегда готов принять воздушные судна. В январе 2023 года таких посадок было всего три, а за первый месяц 2024 года самолеты прибыли к нам на запасной аэродром 11 раз», — сообщил корреспонденту URA.RU представитель аэропорта.

Командиры воздушных судов перед полетом выбирают запасной аэродром, в том числе, на случай ухудшения метеоусловий в аэропорту прибытия. Чаще всего в качестве запасного нижневартовский аэропорт выбирают самолеты, летящие в Сургут, Салехард, Норильск. На дозаправку в Нижневартовске приземляются рейсы, следующие по маршруту Москва-Якутск. По словам представителя аэропорта, благодаря таким незапланированным посадкам растет доход воздушной гавани, поэтому улучшать качество обслуживания выгодно.

Ранее URA.RU писало, что концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» обновит систему управления воздушным движением в аэропорту Нижневартовска (ХМАО). Стоимость работ составит больше 200 миллионов рублей.

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Аэропорт Нижневартовска (ХМАО) отменил регламентные перерывы и начал принимать воздушные рейсы 24 часа в сутки. По словам исполнительного директора «Нижневартовск Аэро» Александра Чубарова, благодаря новому режиму работы авиакомпании стали в три раза чаще выбирать воздушную гавань в качестве запасного аэродрома — для дозаправки или из-за неблагоприятной погоды. «Из-за отмены регламентных закрытий авиакомпании стали чаще выбирать аэропорт Нижневартовска в качестве запасного, поскольку он всегда готов принять воздушные судна. В январе 2023 года таких посадок было всего три, а за первый месяц 2024 года самолеты прибыли к нам на запасной аэродром 11 раз», — сообщил корреспонденту URA.RU представитель аэропорта. Командиры воздушных судов перед полетом выбирают запасной аэродром, в том числе, на случай ухудшения метеоусловий в аэропорту прибытия. Чаще всего в качестве запасного нижневартовский аэропорт выбирают самолеты, летящие в Сургут, Салехард, Норильск. На дозаправку в Нижневартовске приземляются рейсы, следующие по маршруту Москва-Якутск. По словам представителя аэропорта, благодаря таким незапланированным посадкам растет доход воздушной гавани, поэтому улучшать качество обслуживания выгодно. Ранее URA.RU писало, что концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» обновит систему управления воздушным движением в аэропорту Нижневартовска (ХМАО). Стоимость работ составит больше 200 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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