В Богдановиче в 2024 году построят технопарк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, инженер, электроника, импортозамещение, печатная плата, радиоэлектроника, электротехника
В технопарке «Кванториум» школьники будут знакомиться с инженерными специальностями Фото:

В Богдановиче (Свердловская область) рядом с парком культуры и отдыха построят детский технопарк «Кванториум». Работать он начнет уже в декабре, рассказала у себя в соцсетях спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, которая занималась проектом.

«Когда этот проект мне презентовал глава городского округа Богданович Олег Нейфельд, я пообещала, что обязательно сделаю все возможное для его реализации. Спасибо губернатору — при его поддержке мы получили возможность реализовать задуманное. В декабре этого года технопарк, надеюсь, уже сможет принять своих юных посетителей!», — написала Бабушкина у себя в telegram-канале.

В технопарке школьники познакомятся с инженерными специальностями и научно-техническими направлениями в области программирования, обучение будет бесплатным. Всего в нем будет два этажа с несколькими функциональными зонами.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Богдановиче (Свердловская область) рядом с парком культуры и отдыха построят детский технопарк «Кванториум». Работать он начнет уже в декабре, рассказала у себя в соцсетях спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, которая занималась проектом. «Когда этот проект мне презентовал глава городского округа Богданович Олег Нейфельд, я пообещала, что обязательно сделаю все возможное для его реализации. Спасибо губернатору — при его поддержке мы получили возможность реализовать задуманное. В декабре этого года технопарк, надеюсь, уже сможет принять своих юных посетителей!», — написала Бабушкина у себя в telegram-канале. В технопарке школьники познакомятся с инженерными специальностями и научно-техническими направлениями в области программирования, обучение будет бесплатным. Всего в нем будет два этажа с несколькими функциональными зонами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...