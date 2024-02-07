В Богдановиче в 2024 году построят технопарк

В Богдановиче (Свердловская область) рядом с парком культуры и отдыха построят детский технопарк «Кванториум». Работать он начнет уже в декабре, рассказала у себя в соцсетях спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, которая занималась проектом.
«Когда этот проект мне презентовал глава городского округа Богданович Олег Нейфельд, я пообещала, что обязательно сделаю все возможное для его реализации. Спасибо губернатору — при его поддержке мы получили возможность реализовать задуманное. В декабре этого года технопарк, надеюсь, уже сможет принять своих юных посетителей!», — написала Бабушкина у себя в telegram-канале.
В технопарке школьники познакомятся с инженерными специальностями и научно-техническими направлениями в области программирования, обучение будет бесплатным. Всего в нем будет два этажа с несколькими функциональными зонами.
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