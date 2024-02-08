На выходных жителей ХМАО ждет резкое похолодание

В некоторых регионах ХМАО температура воздуха опустится до — 26 градусов мороза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийском округе 10 и 11 февраля ожидается похолодание до -26 градусов. Кроме того, в большинстве районов региона синоптики обещают небольшой снег. Прогноз погоды на своем сайте представили аналитики гидрометцентра ХМАО.

«Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный снег. Ветер северных направлений 4—9 м/с. Температура воздуха 10 февраля ночью минус 10—15, при прояснениях до -21, днем минус 6—11 градусов, местами до -17. 11 февраля ночью до -18 мороза, днем минус 8—13, местами до -23 градусов», — сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

Согласно данным «Яндекс. Погода», в Нижневартовске в субботу 10 февраля температура воздуха будет колебаться от -10 до -14 градусов, в воскресенье — от -15 до -23. В Ханты-Мансийске обещают 10 февраля 11—16 градусов ниже нуля. Ночью температура может опуститься до -20 градусов мороза. На следующий день в окружной столице ожидается серьезное похолодание от -21 до -26. В Сургуте все выходные будет идти снег. Температура в субботу составит минус 10—17 градусов, а в воскресенье, 11 февраля, опустится до -24.

Ранее URA.RU писало о том, что вместе с потеплением на территорию Ханты-Мансийского автономного округа 7 и 8 февраля придет метель и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Также на территории региона с 5 февраля введено ограничение грузоподъемности ни зимниках из-за потепления.