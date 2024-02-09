В США раскрыли, какие страны не хотят прекращения огня на Украине

Politico: прекращение конфликта на Украине приведет к сопротивлению Прибалтики
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Вооруженные силы РФ. stock, снайпер, разведчик, разведка, спецназ, сво, stock
Польша и Прибалтика начнет сопротивление, если СВО на Украине прекратится, считают в Politico Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Прекращение боевых действий на Украине приведет к сопротивлению жителей Польши и Прибалтики, так как для них это станет сигналом о том, что западные страны их бросают. Об этом написало американское издание Politico.

«Любые шаги к прекращению огня столкнутся с сильным сопротивлением со стороны многих поляков и прибалтов, поскольку они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает», — говорится в материале издания. В нем также отмечают, что стратегия сдерживания без лишнего провоцирования России странами Евросоюза может стать основой мира на Украине, поскольку позволит снизить конфронтационный настрой политических элит Польши и стран Прибалтики.

Ранее российский президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем он заявил, что Россия пока не достигла целей специальной военной операции, так как одной из них является денацификация.

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Прекращение боевых действий на Украине приведет к сопротивлению жителей Польши и Прибалтики, так как для них это станет сигналом о том, что западные страны их бросают. Об этом написало американское издание Politico. «Любые шаги к прекращению огня столкнутся с сильным сопротивлением со стороны многих поляков и прибалтов, поскольку они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает», — говорится в материале издания. В нем также отмечают, что стратегия сдерживания без лишнего провоцирования России странами Евросоюза может стать основой мира на Украине, поскольку позволит снизить конфронтационный настрой политических элит Польши и стран Прибалтики. Ранее российский президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем он заявил, что Россия пока не достигла целей специальной военной операции, так как одной из них является денацификация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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