Путин: Россия пока не достигла на Украине своих целей

09 февраля 2024 в 05:24 Размер текста - 17 +

Россия еще пока не достигла поставленных целей специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что одной из них является денацификация Украины. «Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений», — заявил Путин в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Российский лидер рассказал, что запад просил Россию отвести войска от Украины в обмен на подписание мирного соглашения, но переговорщики, прибывшие со стороны Украины, «выбросили на помойку» все договоренности.

Россия еще пока не достигла поставленных целей специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что одной из них является денацификация Украины. «Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений», — заявил Путин в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Российский лидер рассказал, что запад просил Россию отвести войска от Украины в обмен на подписание мирного соглашения, но переговорщики, прибывшие со стороны Украины, «выбросили на помойку» все договоренности.