В Челябинск на Спартакиаду РФ приехала олимпийская чемпионка Скобликова. Фото

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Пресс-конференция, посвященная презентации фильма "Забег. Стать чемпионом 3". Екатеринбург , скобликова лидия
Лидия Скобликова 9 февраля примет участие в открытии Спартакиады Фото:

В Челябинск на Спартакиаду по зимним видам спорта 9 февраля приехала из Москвы шестикратная абсолютная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова. Как спортсменка сообщила URA.RU, в пятницу она наблюдает за соревнованиями по шорт-треку.

«Сегодня болею за участников соревнований по шорт-треку в Челябинске. Завтра с утра буду в родном Златоусте», — рассказала URA.RU Скобликова.

Состязания по шорт-треку проходят в ледовом дворце «Уральская молния» имени Скобликовой. Вечером 9 февраля олимпийская чемпионка примет участие в церемонии открытия Спартакиады в Челябинске. Днем в субботу Скобликова откроет соревнования по биатлону в Златоусте. Пока неизвестно, когда спортсменка вернется домой в Москву.

Первых спортивных успехов Скобликова добилась в Златоусте. В 1964 году на Олимпийских Играх в Инсбруке (Австрия) по конькобежному спорту выиграла все четыре дистанции, а на трех из них установила олимпийские рекорды.

Спартакиада-2024 включает виды спорта и дисциплины, аналогичные программе Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии. В регионе под соревнования спартакиады задействовано шесть площадок. Турнир пройдет с 9 по 18 февраля.

В ледовом дворце «Уральская молния» Лидия Скобликова посетила соревнования по шорт-треку
В ледовом дворце «Уральская молния» Лидия Скобликова посетила соревнования по шорт-треку
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В Челябинск на Спартакиаду по зимним видам спорта 9 февраля приехала из Москвы шестикратная абсолютная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова. Как спортсменка сообщила URA.RU, в пятницу она наблюдает за соревнованиями по шорт-треку. «Сегодня болею за участников соревнований по шорт-треку в Челябинске. Завтра с утра буду в родном Златоусте», — рассказала URA.RU Скобликова. Состязания по шорт-треку проходят в ледовом дворце «Уральская молния» имени Скобликовой. Вечером 9 февраля олимпийская чемпионка примет участие в церемонии открытия Спартакиады в Челябинске. Днем в субботу Скобликова откроет соревнования по биатлону в Златоусте. Пока неизвестно, когда спортсменка вернется домой в Москву. Первых спортивных успехов Скобликова добилась в Златоусте. В 1964 году на Олимпийских Играх в Инсбруке (Австрия) по конькобежному спорту выиграла все четыре дистанции, а на трех из них установила олимпийские рекорды. Спартакиада-2024 включает виды спорта и дисциплины, аналогичные программе Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии. В регионе под соревнования спартакиады задействовано шесть площадок. Турнир пройдет с 9 по 18 февраля.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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