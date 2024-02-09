Лидия Скобликова 9 февраля примет участие в открытии Спартакиады Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинск на Спартакиаду по зимним видам спорта 9 февраля приехала из Москвы шестикратная абсолютная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова. Как спортсменка сообщила URA.RU, в пятницу она наблюдает за соревнованиями по шорт-треку.

«Сегодня болею за участников соревнований по шорт-треку в Челябинске. Завтра с утра буду в родном Златоусте», — рассказала URA.RU Скобликова.

Состязания по шорт-треку проходят в ледовом дворце «Уральская молния» имени Скобликовой. Вечером 9 февраля олимпийская чемпионка примет участие в церемонии открытия Спартакиады в Челябинске. Днем в субботу Скобликова откроет соревнования по биатлону в Златоусте. Пока неизвестно, когда спортсменка вернется домой в Москву.

Первых спортивных успехов Скобликова добилась в Златоусте. В 1964 году на Олимпийских Играх в Инсбруке (Австрия) по конькобежному спорту выиграла все четыре дистанции, а на трех из них установила олимпийские рекорды.

Спартакиада-2024 включает виды спорта и дисциплины, аналогичные программе Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии. В регионе под соревнования спартакиады задействовано шесть площадок. Турнир пройдет с 9 по 18 февраля.