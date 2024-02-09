Сургутян накормят супом из рисовых лепешек на корейский Новый год

09 февраля 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Сургутян накормят супом из рисовых лепешек в честь корейского Нового года Фото: Сергей Русанов © URA.RU (фото из архива) В сургутском ресторане (ХМАО) для жителей города устроят корейский Новый год, в честь которого в заведении будут подавать традиционное блюдо. Для посетителей приготовили суп из рисовых лепешек, который называется ттоккук. Об этом команда ресторана сообщила в своем telegram-канале. «Самое важное блюдо, которое готовят во время корейского Лунного Нового года, — это ттоккук или суп из рисовых лепешек. Часто он также содержит другие ингредиенты, в зависимости от предпочтений определенной семьи, например, морские водоросли. Считается, что ттоккук приносит удачу, а чашка этого супа продлевает жизнь на год», — говорится в сообщении. Осенью ресторан также отмечал корейский День благодарения. В честь праздника гостям подавали блюда с говядиной.

В сургутском ресторане (ХМАО) для жителей города устроят корейский Новый год, в честь которого в заведении будут подавать традиционное блюдо. Для посетителей приготовили суп из рисовых лепешек, который называется ттоккук. Об этом команда ресторана сообщила в своем telegram-канале. «Самое важное блюдо, которое готовят во время корейского Лунного Нового года, — это ттоккук или суп из рисовых лепешек. Часто он также содержит другие ингредиенты, в зависимости от предпочтений определенной семьи, например, морские водоросли. Считается, что ттоккук приносит удачу, а чашка этого супа продлевает жизнь на год», — говорится в сообщении. Осенью ресторан также отмечал корейский День благодарения. В честь праздника гостям подавали блюда с говядиной.