Кадыров оценил диалог Путина с журналистом Карлсоном

Кадыров назвал Путина сильной личностью, открытой к диалогу

09 февраля 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Путин всегда открыт к диалогу, считает Кадыров Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента РФ Владимира Путина сильной личностью, всегда открытой к диалогу. Об этом он заявил после интервью российского лидера американскому журналисту Такеру Карлсону. «Сильные личности всегда открыты для диалога. Владимир Владимирович Путин доказал это несколько раз, когда делал шаги навстречу для урегулирования ситуации на Украине», — написал Кадыров в telegram-канале. Он отметил, что противники России продемонстрировали весь спектр своего лицемерия, нарушая подписанные договоренности. По его словам, Украине и Западу нужно сначала на деле, а не на бумаге доказать, что им можно доверять, если дело дойдет до переговоров. Карлсон впервые прилетел в Москву, чтобы взять интервью у Путина, которое длилось два часа. Президент РФ в беседе затронул вопросы, касающиеся, причин и результатов СВО на Украине, а также взаимоотношения России с Европой. Все важные заявления Путина — в материале URA.RU.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента РФ Владимира Путина сильной личностью, всегда открытой к диалогу. Об этом он заявил после интервью российского лидера американскому журналисту Такеру Карлсону. «Сильные личности всегда открыты для диалога. Владимир Владимирович Путин доказал это несколько раз, когда делал шаги навстречу для урегулирования ситуации на Украине», — написал Кадыров в telegram-канале. Он отметил, что противники России продемонстрировали весь спектр своего лицемерия, нарушая подписанные договоренности. По его словам, Украине и Западу нужно сначала на деле, а не на бумаге доказать, что им можно доверять, если дело дойдет до переговоров. Карлсон впервые прилетел в Москву, чтобы взять интервью у Путина, которое длилось два часа. Президент РФ в беседе затронул вопросы, касающиеся, причин и результатов СВО на Украине, а также взаимоотношения России с Европой. Все важные заявления Путина — в материале URA.RU.