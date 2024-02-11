Школьницу из ХМАО искали полицейские двух муниципалитетов

К поискам подключали сотрудников двух муниципалитетов Фото: Илья Московец © URA.RU

Вечерний поход школьницы в гости к бабушке подружки переполошил полицию Сургута и Сургутского района ХМАО. К правоохранителям поступило обращение, что пропала 13-летняя Эмилия, сообщили URA.RU в окружном управлении МВД.

«Поступило сообщение, что в Солнечном (Сургутский район) пропала девочка. Сотрудники оперативно установили местонахождение несовершеннолетней. Она находилась в гостях с подружкой у бабушки своей приятельницы», — сообщили в ведомстве.

К поискам были подключены оперативники двух муниципалитетов — Сургута и Сургутского района. Через два часа сотрудники установили местонахождение несовершеннолетней. Девочка была доставлена домой.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пропала 13-летняя девочка. Она была одета в черный пуховик, брюки, сапоги с мехом, шапку.