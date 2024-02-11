11 февраля 2024

Школьницу из ХМАО искали полицейские двух муниципалитетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Веронике Наумовой в Чкаловском районном суде. Екатеринбург, полицейские, силовики, полиция, сотрудники полиции
К поискам подключали сотрудников двух муниципалитетов Фото:

Вечерний поход школьницы в гости к бабушке подружки переполошил полицию Сургута и Сургутского района ХМАО. К правоохранителям поступило обращение, что пропала 13-летняя Эмилия, сообщили URA.RU в окружном управлении МВД.

«Поступило сообщение, что в Солнечном (Сургутский район) пропала девочка. Сотрудники оперативно установили местонахождение несовершеннолетней. Она находилась в гостях с подружкой у бабушки своей приятельницы», — сообщили в ведомстве.

К поискам были подключены оперативники двух муниципалитетов — Сургута и Сургутского района. Через два часа сотрудники установили местонахождение несовершеннолетней. Девочка была доставлена домой.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пропала 13-летняя девочка. Она была одета в черный пуховик, брюки, сапоги с мехом, шапку.

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Вечерний поход школьницы в гости к бабушке подружки переполошил полицию Сургута и Сургутского района ХМАО. К правоохранителям поступило обращение, что пропала 13-летняя Эмилия, сообщили URA.RU в окружном управлении МВД. «Поступило сообщение, что в Солнечном (Сургутский район) пропала девочка. Сотрудники оперативно установили местонахождение несовершеннолетней. Она находилась в гостях с подружкой у бабушки своей приятельницы», — сообщили в ведомстве. К поискам были подключены оперативники двух муниципалитетов — Сургута и Сургутского района. Через два часа сотрудники установили местонахождение несовершеннолетней. Девочка была доставлена домой. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пропала 13-летняя девочка. Она была одета в черный пуховик, брюки, сапоги с мехом, шапку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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