Пермяки помогут больным детям с помощью валентинок ко Дню влюбленных. Фото

12 февраля 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Серию валентинок выпустили в фонде «Дедморозим» (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Перми фонд «Дедморозим», помогающий тяжелобольным детям, в преддверии Дня всех влюбленных выпустил серию необычных валентинок. На них написаны цитаты о любви ребят с тяжелыми заболеваниями и их родителей. Деньги от продажи открыток пойдут на помощь детям, рассказали в фонде. «Надписи на валентинках — это цитаты о любви детей и родителей, ведущих борьбу за их жизнь и здоровье, а также сотрудников фонда. „Любовь — это когда отдаешь ребенку частичку себя“, — написала, например, мама, ставшая донором печени для своей дочери», — рассказали URA.RU в «Дедморозим». Валентинки от фонда продаются в пермских кофейнях, кондитерских, студиях йоги, салонах цветов. Полный список мест продаж есть на сайте «Дедморозим». Стоят открытки по 100 рублей. Собранные деньги направят на авиаперелеты для подопечных фонда, закупку специального питания и медицинского оборудования. Валентинки от «Дедморозим» Фонд «Дедморозим»

В Перми фонд «Дедморозим», помогающий тяжелобольным детям, в преддверии Дня всех влюбленных выпустил серию необычных валентинок. На них написаны цитаты о любви ребят с тяжелыми заболеваниями и их родителей. Деньги от продажи открыток пойдут на помощь детям, рассказали в фонде. «Надписи на валентинках — это цитаты о любви детей и родителей, ведущих борьбу за их жизнь и здоровье, а также сотрудников фонда. „Любовь — это когда отдаешь ребенку частичку себя“, — написала, например, мама, ставшая донором печени для своей дочери», — рассказали URA.RU в «Дедморозим». Валентинки от фонда продаются в пермских кофейнях, кондитерских, студиях йоги, салонах цветов. Полный список мест продаж есть на сайте «Дедморозим». Стоят открытки по 100 рублей. Собранные деньги направят на авиаперелеты для подопечных фонда, закупку специального питания и медицинского оборудования.