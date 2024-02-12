Путин: рост ВВП России превысил среднемировые темпы

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин рассказал о росте ВВП России Фото:

Внутренний валовый продукт (ВВП) России вырос на 3,6% Об этом рассказал российский глава Владимир Путин.

«Экономический рост выше прогнозов. ВВП считали 3,5%, по последним данным 3,6% — это выше среднемировых темпов», — сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что темпы экономик развитых стран составляют 1,5%.

В декабре 2023 года Путин заявил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%. Он спрогнозировал рост ВВП и в других странах, входящих в Евразийский экономический совет.

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Внутренний валовый продукт (ВВП) России вырос на 3,6% Об этом рассказал российский глава Владимир Путин. «Экономический рост выше прогнозов. ВВП считали 3,5%, по последним данным 3,6% — это выше среднемировых темпов», — сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что темпы экономик развитых стран составляют 1,5%. В декабре 2023 года Путин заявил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%. Он спрогнозировал рост ВВП и в других странах, входящих в Евразийский экономический совет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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