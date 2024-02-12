Экономика Путин: рост ВВП России превысил среднемировые темпы 12 февраля 2024 в 15:58 Размер текста - 17 + Владимир Путин рассказал о росте ВВП России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Внутренний валовый продукт (ВВП) России вырос на 3,6% Об этом рассказал российский глава Владимир Путин. «Экономический рост выше прогнозов. ВВП считали 3,5%, по последним данным 3,6% — это выше среднемировых темпов», — сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что темпы экономик развитых стран составляют 1,5%. В декабре 2023 года Путин заявил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%. Он спрогнозировал рост ВВП и в других странах, входящих в Евразийский экономический совет. Внутренний валовый продукт (ВВП) России вырос на 3,6% Об этом рассказал российский глава Владимир Путин. «Экономический рост выше прогнозов. ВВП считали 3,5%, по последним данным 3,6% — это выше среднемировых темпов», — сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что темпы экономик развитых стран составляют 1,5%. В декабре 2023 года Путин заявил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%. Он спрогнозировал рост ВВП и в других странах, входящих в Евразийский экономический совет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям