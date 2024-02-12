В Ханты-Мансийске появятся секции киберспорта

В Ханты-Мансийске готовятся к открытию секций для подготовки киберспортсменов. Власти столицы региона сообщили, что тренировочные площадки начнут работать этой весной.
«В Ханты-Мансийске откроют секции по киберспорту, они заработают уже этой весной. Проект воплощен при активной поддержке правительства округа совместно с Федерацией фиджитал-спорта Югры», — сообщили власти Ханты-Мансийска на официальном сайте.
Кабинеты для проведения тренировок оборудовали компьютерной техникой. Стены помещений защищены системой шумоизоляции. На занятиях тренеры по киберспорту будут готовить спортсменов к турнирам, а также обучать управлять дронами. Секции смогут посещать дети и взрослые.
Ранее URA.RU писало, что киберспортсмены попросили у губернатора ХМАО Натальи Комаровой миллион рублей на изучение мозга. Они планировали приобрести оборудование, которое фиксирует активность головного мозга во время тренировок.
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