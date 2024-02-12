Общество Образование В Ханты-Мансийске появятся секции киберспорта 13 февраля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 + Секции киберспорта в Ханты-Мансийке смогут посещать взрослые и дети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийске готовятся к открытию секций для подготовки киберспортсменов. Власти столицы региона сообщили, что тренировочные площадки начнут работать этой весной. «В Ханты-Мансийске откроют секции по киберспорту, они заработают уже этой весной. Проект воплощен при активной поддержке правительства округа совместно с Федерацией фиджитал-спорта Югры», — сообщили власти Ханты-Мансийска на официальном сайте. Кабинеты для проведения тренировок оборудовали компьютерной техникой. Стены помещений защищены системой шумоизоляции. На занятиях тренеры по киберспорту будут готовить спортсменов к турнирам, а также обучать управлять дронами. Секции смогут посещать дети и взрослые. Ранее URA.RU писало, что киберспортсмены попросили у губернатора ХМАО Натальи Комаровой миллион рублей на изучение мозга. Они планировали приобрести оборудование, которое фиксирует активность головного мозга во время тренировок. В Ханты-Мансийске готовятся к открытию секций для подготовки киберспортсменов. Власти столицы региона сообщили, что тренировочные площадки начнут работать этой весной. «В Ханты-Мансийске откроют секции по киберспорту, они заработают уже этой весной. Проект воплощен при активной поддержке правительства округа совместно с Федерацией фиджитал-спорта Югры», — сообщили власти Ханты-Мансийска на официальном сайте. Кабинеты для проведения тренировок оборудовали компьютерной техникой. Стены помещений защищены системой шумоизоляции. На занятиях тренеры по киберспорту будут готовить спортсменов к турнирам, а также обучать управлять дронами. Секции смогут посещать дети и взрослые. Ранее URA.RU писало, что киберспортсмены попросили у губернатора ХМАО Натальи Комаровой миллион рублей на изучение мозга. Они планировали приобрести оборудование, которое фиксирует активность головного мозга во время тренировок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям