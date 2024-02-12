12 февраля 2024

В Ханты-Мансийске появятся секции киберспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Секции киберспорта в Ханты-Мансийке смогут посещать взрослые и дети Фото:

В Ханты-Мансийске готовятся к открытию секций для подготовки киберспортсменов. Власти столицы региона сообщили, что тренировочные площадки начнут работать этой весной.

«В Ханты-Мансийске откроют секции по киберспорту, они заработают уже этой весной. Проект воплощен при активной поддержке правительства округа совместно с Федерацией фиджитал-спорта Югры», — сообщили власти Ханты-Мансийска на официальном сайте.

Кабинеты для проведения тренировок оборудовали компьютерной техникой. Стены помещений защищены системой шумоизоляции. На занятиях тренеры по киберспорту будут готовить спортсменов к турнирам, а также обучать управлять дронами. Секции смогут посещать дети и взрослые.

Ранее URA.RU писало, что киберспортсмены попросили у губернатора ХМАО Натальи Комаровой миллион рублей на изучение мозга. Они планировали приобрести оборудование, которое фиксирует активность головного мозга во время тренировок.

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В Ханты-Мансийске готовятся к открытию секций для подготовки киберспортсменов. Власти столицы региона сообщили, что тренировочные площадки начнут работать этой весной. «В Ханты-Мансийске откроют секции по киберспорту, они заработают уже этой весной. Проект воплощен при активной поддержке правительства округа совместно с Федерацией фиджитал-спорта Югры», — сообщили власти Ханты-Мансийска на официальном сайте. Кабинеты для проведения тренировок оборудовали компьютерной техникой. Стены помещений защищены системой шумоизоляции. На занятиях тренеры по киберспорту будут готовить спортсменов к турнирам, а также обучать управлять дронами. Секции смогут посещать дети и взрослые. Ранее URA.RU писало, что киберспортсмены попросили у губернатора ХМАО Натальи Комаровой миллион рублей на изучение мозга. Они планировали приобрести оборудование, которое фиксирует активность головного мозга во время тренировок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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