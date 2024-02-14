Футболиста «Спартака» признали виновным в контрабанде

Футболист «Спартака» Промес заочно приговорен к 6 годам за контрабанду
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Чемпионат России 2017/18, 26 тур: ФК "Урал" - ФК "Спартак-Москва". Екатеринбург, промес квинси, центральный стадион, фк спартак москва, екатеринбург арена
Квинси Промес находится на сборах «Спартака» в ОАЭ Фото:

Суд Амстердама признал футболиста клуба «Спартак» Квинси Промеса виновным в контрабанде. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы.

«Суд Амстердама признал Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина и заочно приговорил его к шести годам тюрьмы», — передает РИА Новости. По данным следствия спортсмен возглавлял крупную группировку контрабандистов. При этом Промес сейчас находится на сборах в ОАЭ.

Сама перевозка наркотиков произошла в 2020 году. Тогда таможенники перехватили товар в порту Антверпена. Промес с 2014 года выступает за московский «Спартак».

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Суд Амстердама признал футболиста клуба «Спартак» Квинси Промеса виновным в контрабанде. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. «Суд Амстердама признал Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина и заочно приговорил его к шести годам тюрьмы», — передает РИА Новости. По данным следствия спортсмен возглавлял крупную группировку контрабандистов. При этом Промес сейчас находится на сборах в ОАЭ. Сама перевозка наркотиков произошла в 2020 году. Тогда таможенники перехватили товар в порту Антверпена. Промес с 2014 года выступает за московский «Спартак».
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