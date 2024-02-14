14 февраля 2024

В Перми школьников отправили на дистанционное обучение из-за коммунальной аварии

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Школьников отпустили по домам Фото:

В Перми учащихся школы №82 отправили на дистанционное обучение. Причиной послужила коммунальная авария на прилегающей к школе улице.

«Коммунальная авария случилась рядом со школой №82 на улице Суздальской. Из-за этого 15 февраля школьников отправили на дистанционное обучение. Кроме того, утечка выявлена не только на Суздальской, но и на Балхашской», — пишет «КП-Пермь».

В группе ТОС «Южный» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что на улице Балхашской с 19 по 20 февраля будут производиться ремонтные работы. Под отключение водоснабжения попадут ряд домов, расположенных по улицам Самаркандской, Балхашской, Старцева, Холмогорской и Запорожской.

В январе из-за отсутствия отопления на дистанционное обучение временно были переведены учащиеся школы «Точка». В образовательном учреждении отключали отопление.

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В Перми учащихся школы №82 отправили на дистанционное обучение. Причиной послужила коммунальная авария на прилегающей к школе улице. «Коммунальная авария случилась рядом со школой №82 на улице Суздальской. Из-за этого 15 февраля школьников отправили на дистанционное обучение. Кроме того, утечка выявлена не только на Суздальской, но и на Балхашской», — пишет «КП-Пермь». В группе ТОС «Южный» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что на улице Балхашской с 19 по 20 февраля будут производиться ремонтные работы. Под отключение водоснабжения попадут ряд домов, расположенных по улицам Самаркандской, Балхашской, Старцева, Холмогорской и Запорожской. В январе из-за отсутствия отопления на дистанционное обучение временно были переведены учащиеся школы «Точка». В образовательном учреждении отключали отопление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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