В Перми учеников школы перевели на дистант из-за холода в здании

11 января 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Учиться школьникам «Мастерграда» придется дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми ученики школы «Мастерград» после каникул не вернулись за парты. Всех перевели на дистанционный формат обучения, так как в здании школы нет отопления. «В связи с аварийной ситуацией на системе теплоснабжения на улице Костычева, 16 обучение 11 января будет организовано с использованием дистанционных технологий на платформе „Эпос“. В пятницу, 12 января, учимся штатно», — сообщили утром 11 января на странице школы в соцсети «ВКонтакте». 10 января URA.RU рассказывало, что с холодом в нескольких школах столкнулись жители Соликамска. Уроки пришлось сократить на 10 минут, но учебный процесс не приостанавливали, несмотря на жалобы детей и родителей.

В Перми ученики школы «Мастерград» после каникул не вернулись за парты. Всех перевели на дистанционный формат обучения, так как в здании школы нет отопления. «В связи с аварийной ситуацией на системе теплоснабжения на улице Костычева, 16 обучение 11 января будет организовано с использованием дистанционных технологий на платформе „Эпос“. В пятницу, 12 января, учимся штатно», — сообщили утром 11 января на странице школы в соцсети «ВКонтакте». 10 января URA.RU рассказывало, что с холодом в нескольких школах столкнулись жители Соликамска. Уроки пришлось сократить на 10 минут, но учебный процесс не приостанавливали, несмотря на жалобы детей и родителей.