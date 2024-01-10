В Перми учеников школы перевели на дистант из-за холода в здании

В Перми ученики школы «Мастерград» после каникул не вернулись за парты. Всех перевели на дистанционный формат обучения, так как в здании школы нет отопления.
«В связи с аварийной ситуацией на системе теплоснабжения на улице Костычева, 16 обучение 11 января будет организовано с использованием дистанционных технологий на платформе „Эпос“. В пятницу, 12 января, учимся штатно», — сообщили утром 11 января на странице школы в соцсети «ВКонтакте».
10 января URA.RU рассказывало, что с холодом в нескольких школах столкнулись жители Соликамска. Уроки пришлось сократить на 10 минут, но учебный процесс не приостанавливали, несмотря на жалобы детей и родителей.
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