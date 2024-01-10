10 января 2024

В Перми учеников школы перевели на дистант из-за холода в здании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган , обучение, учебники, загрузка, домашнее обучение, дистанционное обучение, удаленное обучение, дистант, нет интернета
Учиться школьникам «Мастерграда» придется дома Фото:

В Перми ученики школы «Мастерград» после каникул не вернулись за парты. Всех перевели на дистанционный формат обучения, так как в здании школы нет отопления.

«В связи с аварийной ситуацией на системе теплоснабжения на улице Костычева, 16 обучение 11 января будет организовано с использованием дистанционных технологий на платформе „Эпос“. В пятницу, 12 января, учимся штатно», — сообщили утром 11 января на странице школы в соцсети «ВКонтакте».

10 января URA.RU рассказывало, что с холодом в нескольких школах столкнулись жители Соликамска. Уроки пришлось сократить на 10 минут, но учебный процесс не приостанавливали, несмотря на жалобы детей и родителей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми ученики школы «Мастерград» после каникул не вернулись за парты. Всех перевели на дистанционный формат обучения, так как в здании школы нет отопления. «В связи с аварийной ситуацией на системе теплоснабжения на улице Костычева, 16 обучение 11 января будет организовано с использованием дистанционных технологий на платформе „Эпос“. В пятницу, 12 января, учимся штатно», — сообщили утром 11 января на странице школы в соцсети «ВКонтакте». 10 января URA.RU рассказывало, что с холодом в нескольких школах столкнулись жители Соликамска. Уроки пришлось сократить на 10 минут, но учебный процесс не приостанавливали, несмотря на жалобы детей и родителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...