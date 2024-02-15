Картаполов: РФ «предъявит счет» Чехии за ракеты, которыми обстреляли Белгород

15 февраля 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Картаполов предупредил западные страны о последствиях из-за ударов по России Фото: Пресс-служба Государственной Думы новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Россия обязательно «предъявит счет» Чехии за ракеты, которыми 15 февраля был обстрелян Белгород. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «У нас много случаев, когда западное оружие работает по нашей территории. Мы это все видим, фиксируем и предъявим счет, тем кто продолжает поставки этого оружия на Украину», — заявил он в беседе с радио «Маяк». Сегодня ВСУ ударили ракетами из реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир», которые были поставлены Украине Чехией. В результате погибли пять человек, в больницы города доставлены 15 раненых, некоторые их них в тяжелом состоянии. Одной из жертв обстрела стал грудной ребенок. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о трагедии.

Россия обязательно «предъявит счет» Чехии за ракеты, которыми 15 февраля был обстрелян Белгород. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «У нас много случаев, когда западное оружие работает по нашей территории. Мы это все видим, фиксируем и предъявим счет, тем кто продолжает поставки этого оружия на Украину», — заявил он в беседе с радио «Маяк». Сегодня ВСУ ударили ракетами из реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир», которые были поставлены Украине Чехией. В результате погибли пять человек, в больницы города доставлены 15 раненых, некоторые их них в тяжелом состоянии. Одной из жертв обстрела стал грудной ребенок. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о трагедии.