Жители Челябинска могут принудить управляющую компанию убирать снег

Челябинцев научили, как влиять на работу управляющей компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области могут заставить управляющие компании убирать снег во дворе. О том, как это сделать, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Во дворе снега по колено, а из подъезда выйти можно только на лыжах? Мы подготовили инструкцию, как повлиять на нерадивую управляющую компанию», — рассказал URA.RU Рыжий.

В слайдах специалисты ОНФ уточнили, что нужно обращаться в государственную жилинспекцию. Если это не поможет, стоит сменить обслуживающую организацию.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в поселке Старокамышинск Копейска мама с сыном-инвалидом, которым выделили новое жилье взамен старого барака без воды и газа, не могут переехать из-за нечищенного двора. Они не имеют возможности вынести вещи из-за слежавшихся куч снега.

ОНФ

ОНФ