Челябинцам рассказали, как заставить УК убирать снег. Фото

Жители Челябинска могут принудить управляющую компанию убирать снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снегопад, климат, уборка снега, дворник, погода, метеоусловия
Челябинцев научили, как влиять на работу управляющей компании Фото:

Жители Челябинской области могут заставить управляющие компании убирать снег во дворе. О том, как это сделать, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Во дворе снега по колено, а из подъезда выйти можно только на лыжах? Мы подготовили инструкцию, как повлиять на нерадивую управляющую компанию», — рассказал URA.RU Рыжий.

В слайдах специалисты ОНФ уточнили, что нужно обращаться в государственную жилинспекцию. Если это не поможет, стоит сменить обслуживающую организацию.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в поселке Старокамышинск Копейска мама с сыном-инвалидом, которым выделили новое жилье взамен старого барака без воды и газа, не могут переехать из-за нечищенного двора. Они не имеют возможности вынести вещи из-за слежавшихся куч снега.

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Жители Челябинской области могут заставить управляющие компании убирать снег во дворе. О том, как это сделать, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Во дворе снега по колено, а из подъезда выйти можно только на лыжах? Мы подготовили инструкцию, как повлиять на нерадивую управляющую компанию», — рассказал URA.RU Рыжий. В слайдах специалисты ОНФ уточнили, что нужно обращаться в государственную жилинспекцию. Если это не поможет, стоит сменить обслуживающую организацию. Ранее URA.RU сообщало о том, что в поселке Старокамышинск Копейска мама с сыном-инвалидом, которым выделили новое жилье взамен старого барака без воды и газа, не могут переехать из-за нечищенного двора. Они не имеют возможности вынести вещи из-за слежавшихся куч снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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