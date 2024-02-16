Сколько платят сотрудникам «дочек» «Роснефти» в ХМАО

Составлен рейтинг зарплат в дочерних обществах «Роснефти» в ХМАО

Работники «Роснефти» в ХМАО в среднем зарабатывают 111 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники дочерних обществ «Роснефти» в ХМАО получают в среднем 111 тысяч рублей в месяц. URA.RU проанализировало размер средней зарплаты в семи предприятиях компании, зарегистрированных в регионе, со штатом от 100 человек.

«Средняя зарплата в дочерних обществах „Роснефти“ в ХМАО составляет 111 000 рублей. Расчеты основаны на данных отчетов семи предприятий, входящих в структуру компании и ведущих деятельность на территории округа: НК „Конданефть“, Красноленинский НПЗ, Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение, „РН-Няганьнефтегаз“, „РН-Юганскнефтегаз“, „Самотлорнефтегаз“, ЧОП „РН-Охрана -Нижневартовск“», — рассказали исследователи агентства. Отчеты предприятий и данные о налоговых отчислениях размещены в системе СБИС.

По данным системы, средняя оплата труда на предприятиях «Роснефти» в ХМАО составляет от 73 до 134 тысяч рублей в месяц. Наименьший показатель зафиксирован в «РН-Охрана-Нижневартовск» — 73 тысячи рублей. В Нижневартовском нефтеперерабатывающем объединении (ННПО) указана самая высокая оплата труда: в среднем нефтепереработчики получают 134 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Лукойла» в ХМАО в среднем зарабатывают 120 тысяч рублей в месяц. Средняя оплата труда югорских работников «Газпрома» — 115 000 рублей.