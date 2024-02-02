Сколько получают работники «дочек» «Газпрома» в ХМАО

Сотрудники «дочек» «Газпрома» в ХМАО в среднем получают 115 тысяч рублей

02 февраля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

В среднем работники «дочек» «Газпрома» в ХМАО получают 115 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Работники дочерних обществ «Газпрома» в ХМАО зарабатывают в среднем 115 тысяч рублей. Агентство проанализировало открытые данные из системы СБИС, основанные на информации отчетов и налоговых отчислений пяти самых крупных «дочек» компании с численностью от тысячи сотрудников. «Средняя зарплата в пяти крупных дочерних обществах „Газпрома“ в ХМАО составляет 114 800 рублей. Расчеты основаны на показателях оплата труда на пяти предприятиях со штатом более 1000 человек: „Газпромнефть-Хантос“, „Газпром трансгаз Югорск“, „Газпром трансгаз Сургут“, сургутский филиал „Газпром энергосбыт Тюмень“ и Сургутский завод по стабилизации конденсата (входит в состав „Газпром переработка“)», — следует из исследования URA.RU. Средняя зарплата на этих предприятиях варьируется от 95 до 141 тысячи в месяц. Наименьший показатель — в филиале «Газпром энергосбыт Тюмень» в Сургуте, самый высокий — на Сургутском ЗСК. В регионе на предприятиях «Газпрома» открыто более 400 вакансий. Ранее URA.RU писало, что средняя заработная плата в нефтяных компаниях ХМАО составляет 115 тысяч рублей. В среднем нефтяникам платят от 99 до 123 тысяч рублей.

Работники дочерних обществ «Газпрома» в ХМАО зарабатывают в среднем 115 тысяч рублей. Агентство проанализировало открытые данные из системы СБИС, основанные на информации отчетов и налоговых отчислений пяти самых крупных «дочек» компании с численностью от тысячи сотрудников. «Средняя зарплата в пяти крупных дочерних обществах „Газпрома“ в ХМАО составляет 114 800 рублей. Расчеты основаны на показателях оплата труда на пяти предприятиях со штатом более 1000 человек: „Газпромнефть-Хантос“, „Газпром трансгаз Югорск“, „Газпром трансгаз Сургут“, сургутский филиал „Газпром энергосбыт Тюмень“ и Сургутский завод по стабилизации конденсата (входит в состав „Газпром переработка“)», — следует из исследования URA.RU. Средняя зарплата на этих предприятиях варьируется от 95 до 141 тысячи в месяц. Наименьший показатель — в филиале «Газпром энергосбыт Тюмень» в Сургуте, самый высокий — на Сургутском ЗСК. В регионе на предприятиях «Газпрома» открыто более 400 вакансий. Ранее URA.RU писало, что средняя заработная плата в нефтяных компаниях ХМАО составляет 115 тысяч рублей. В среднем нефтяникам платят от 99 до 123 тысяч рублей.