Какая зарплата у работников «дочек» «Лукойла» в ХМАО

Сотрудники «дочек» «Лукойла» в ХМАО получают в среднем 120 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата сотрудников «Лукойла» в ХМАО — 120 тысяч рублей Фото:

Работники дочерних предприятий «Лукойла» в ХМАО в среднем зарабатывают 120 тысяч рублей в месяц. В основу исследования, которое провело агентство URA.RU, легли данные системы СБИС: отчеты четырех «дочек» компании со штатом от ста сотрудников.

«Средняя зарплата в дочерних обществах „Лукойла“ в ХМАО составляет 120 000 рублей. Расчеты основаны на показателях оплаты труда на четырех предприятиях, деятельность которых связана с добычей нефти, со штатом от 100 человек: „Лукойл-Западная Сибирь“, „Турсунт“, „Лукойл-АИК“ и СП „Нефтестрой“», — отметили аналитики URA.RU.

Средняя зарплата на этих предприятиях варьируется от 105 до 134 тысяч в месяц. Наименьшая оплата труда, по данным системы, в «Лукойл-АИК» — 105 тысяч рублей, а наибольшая — в строительном предприятии «Нефтестрой», учрежденном этой компанией (134 тысячи рублей).

Ранее URA.RU писало, что средняя зарплата в дочерних обществах «Газпрома» в ХМАО — 115 тысяч рублей. Больше всего получают сотрудники Сургутского ЗСК, где средняя оплата труда составляет 141 000 рублей.

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Работники дочерних предприятий «Лукойла» в ХМАО в среднем зарабатывают 120 тысяч рублей в месяц. В основу исследования, которое провело агентство URA.RU, легли данные системы СБИС: отчеты четырех «дочек» компании со штатом от ста сотрудников. «Средняя зарплата в дочерних обществах „Лукойла“ в ХМАО составляет 120 000 рублей. Расчеты основаны на показателях оплаты труда на четырех предприятиях, деятельность которых связана с добычей нефти, со штатом от 100 человек: „Лукойл-Западная Сибирь“, „Турсунт“, „Лукойл-АИК“ и СП „Нефтестрой“», — отметили аналитики URA.RU. Средняя зарплата на этих предприятиях варьируется от 105 до 134 тысяч в месяц. Наименьшая оплата труда, по данным системы, в «Лукойл-АИК» — 105 тысяч рублей, а наибольшая — в строительном предприятии «Нефтестрой», учрежденном этой компанией (134 тысячи рублей). Ранее URA.RU писало, что средняя зарплата в дочерних обществах «Газпрома» в ХМАО — 115 тысяч рублей. Больше всего получают сотрудники Сургутского ЗСК, где средняя оплата труда составляет 141 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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