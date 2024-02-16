16 февраля 2024

МИД предупредил россиян о риске посещения Абхазии

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Мера пресечения Полине Захаровой в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, полиция, суд, мера пресечения, конвой, задержание
В Абхазии освобожден преступник, изнасиловаший и ограбивший россиянку Фото:

Для россиян существуют риски посещения Абхазии из-за выхода на свободу Эдгара Абухба, осужденного за изнасилование и ограбление россиянки. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу. Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников», — написано в telegram-канале ведомства.

Сообщается, что Абухба вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда Абхазии. В МИД России «с крайним недоумением» восприняли эту информацию. В ведомстве считают, что такой «резонансный» случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении правосудия Абхазии к преступлениям, совершающимся территории республики.

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Для россиян существуют риски посещения Абхазии из-за выхода на свободу Эдгара Абухба, осужденного за изнасилование и ограбление россиянки. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу. Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников», — написано в telegram-канале ведомства. Сообщается, что Абухба вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда Абхазии. В МИД России «с крайним недоумением» восприняли эту информацию. В ведомстве считают, что такой «резонансный» случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении правосудия Абхазии к преступлениям, совершающимся территории республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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