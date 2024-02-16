МИД предупредил россиян о риске посещения Абхазии

17 февраля 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

В Абхазии освобожден преступник, изнасиловаший и ограбивший россиянку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для россиян существуют риски посещения Абхазии из-за выхода на свободу Эдгара Абухба, осужденного за изнасилование и ограбление россиянки. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу. Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников», — написано в telegram-канале ведомства. Сообщается, что Абухба вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда Абхазии. В МИД России «с крайним недоумением» восприняли эту информацию. В ведомстве считают, что такой «резонансный» случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении правосудия Абхазии к преступлениям, совершающимся территории республики.

Для россиян существуют риски посещения Абхазии из-за выхода на свободу Эдгара Абухба, осужденного за изнасилование и ограбление россиянки. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу. Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников», — написано в telegram-канале ведомства. Сообщается, что Абухба вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда Абхазии. В МИД России «с крайним недоумением» восприняли эту информацию. В ведомстве считают, что такой «резонансный» случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении правосудия Абхазии к преступлениям, совершающимся территории республики.