В Екатеринбурге на детской площадке обнаружили труп

Смерть не носит криминального характера (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Сурикова, 30 на детской площадке нашли труп. Информация об этом появилась в СМИ.
«На Сурикова, 30 нашли труп на детской площадке», — пишет E1.RU. В тексте сказано, что это пенсионерка.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что смерть не носит криминального характера. Предположительно, женщине стало плохо на улице, говорится в сообщении.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.