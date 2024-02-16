16 февраля 2024

В Екатеринбурге на детской площадке обнаружили труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Колодец, куда провалился подросток. Екатеринбург, опасная зона, двор, ограждение, детская площадка, оцепление, полицейский
Смерть не носит криминального характера (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Сурикова, 30 на детской площадке нашли труп. Информация об этом появилась в СМИ.

«На Сурикова, 30 нашли труп на детской площадке», — пишет E1.RU. В тексте сказано, что это пенсионерка.

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что смерть не носит криминального характера. Предположительно, женщине стало плохо на улице, говорится в сообщении.

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В Екатеринбурге на улице Сурикова, 30 на детской площадке нашли труп. Информация об этом появилась в СМИ. «На Сурикова, 30 нашли труп на детской площадке», — пишет E1.RU. В тексте сказано, что это пенсионерка. В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что смерть не носит криминального характера. Предположительно, женщине стало плохо на улице, говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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