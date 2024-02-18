В Литве раскрыли, когда F-16 прибудут на Украину

Первые истребители F-16 прибудут на Украину летом 2024 года, сказал министр обороны Литвы
Украина может получить первую партию истребителей F-16 в июне 2024 года. Об этом заявил глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«Думаю, в июне мы увидим их [F-16] на Украине», —
Украине обещают предоставить американские истребители еще с весны 2023 года. Недавно премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что Киеву будут переданы 24 самолета F-16. По его словам, этот вопрос обсуждается с Данией и другими союзными европейскими государствами.
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