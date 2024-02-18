В Литве раскрыли, когда F-16 прибудут на Украину

Министр обороны Литвы Анушаускас: первые F-16 поставят на Украину в июне
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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, ф-16,  stock
Первые истребители F-16 прибудут на Украину летом 2024 года, сказал министр обороны Литвы Фото:

Украина может получить первую партию истребителей F-16 в июне 2024 года. Об этом заявил глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Думаю, в июне мы увидим их [F-16] на Украине», — заявил Арвидас Анушаускас. Его слова приводит издание Foreign Policy.

Украине обещают предоставить американские истребители еще с весны 2023 года. Недавно премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что Киеву будут переданы 24 самолета F-16. По его словам, этот вопрос обсуждается с Данией и другими союзными европейскими государствами.

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Украина может получить первую партию истребителей F-16 в июне 2024 года. Об этом заявил глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас. «Думаю, в июне мы увидим их [F-16] на Украине», — заявил Арвидас Анушаускас. Его слова приводит издание Foreign Policy. Украине обещают предоставить американские истребители еще с весны 2023 года. Недавно премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что Киеву будут переданы 24 самолета F-16. По его словам, этот вопрос обсуждается с Данией и другими союзными европейскими государствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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