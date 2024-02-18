18 февраля 2024
17 февраля 2024

Бастрыкин просит доклад об отравлении водой жителей и скота челябинского поселка

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ, бастрыкин александр
Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении прав жителей челябинского поселка Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад об отравлении водой жителей и скота в поселке Смирновском (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей поселка Смирновского Челябинской области. В СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале.

Подача воды населению в поселке Смирновский прекратилась 13 февраля из-за поломки насоса, который качал воду из скважины. В населенный пункт на пожарной машине был организован подвоз технической воды. После ее употребления с жалобами на рвоту в райбольницу Верхнеуральского района обратились семь человек. Семь голов крупного рогатого скота погибло. Питьевая вода людям также выдавалась — как бутилированная, так и путем подвоза.

Пробы воды из цистерны пожарной машины показали незначительное превышение по санитарно-химическим показателям. Отбор проводили специалисты Роспотребнадзора.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад об отравлении водой жителей и скота в поселке Смирновском (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей поселка Смирновского Челябинской области. В СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале. Подача воды населению в поселке Смирновский прекратилась 13 февраля из-за поломки насоса, который качал воду из скважины. В населенный пункт на пожарной машине был организован подвоз технической воды. После ее употребления с жалобами на рвоту в райбольницу Верхнеуральского района обратились семь человек. Семь голов крупного рогатого скота погибло. Питьевая вода людям также выдавалась — как бутилированная, так и путем подвоза. Пробы воды из цистерны пожарной машины показали незначительное превышение по санитарно-химическим показателям. Отбор проводили специалисты Роспотребнадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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