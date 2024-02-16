В Челябинской области семь человек отравились технической водой

Техническая вода поставлялась жителям поселка пожарной машиной Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Смирновском Верхнеуральского района Челябинской области семь человек отравились технической водой после поломки насоса. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Во второй половине дня 15 февраля в райбольницу Верхнеуральского района с жалобами на рвоту после употребления технической воды в пищу обратились семь жителей поселка Смирновского. Все пострадавшие — взрослые, детей нет. После осмотра медработниками и получения адсорбентов все пострадавшие от госпитализации отказались. Состояние всех пострадавших удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подача воды населению прекратилась 13 февраля после поломки насоса, качавшего воду из скважины. Администрация решила поставлять людям техническую воду на пожарной машине. Питьевая вода населению также выдавалась — как бутилированная, так и путем подвоза.

Специалистами Роспотребнадзора проведен отбор проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. В пробах, отобранных из цистерны пожарной машины, выявлены незначительные превышения по санитарно-химическим показателям.

Авария на скважине поселке Смирновского ликвидирована. Пробы воды, отобранные из нее, соответствуют санитарным нормам. Проводится промывка системы с последующим отбором проб воды. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.