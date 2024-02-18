Студент-сирота из Троицка попросил в прокуратуре помощи в получении жилья

19 февраля 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Студент-сирота обратился за помощью в получении квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Студент-сирота из Троицка (Челябинская область) обратился к заместителю Уральского транспортного прокурора Константину Лысенко за помощью в получении жилья. Как рассказала пресс-служба ведомства, прием прошел в ходе визита в Карталинский и Златоустовский транспортные районы. «Студент Троицкого авиационного технического колледжа филиала Московского государственного техуниверситета гражданской авиации является сиротой. Он просил Лысенко обратиться в суд в его интересах о предоставлении жилого помещения», — рассказали в транспортной прокуратуре. На прием пришли железнодорожники, у которых возникли вопросы, связанные с учетом и начислением зарплаты за сверхурочную работу. Обратившиеся считают, что соцгарантии работников, предусмотренные коллективным договором, должны соблюдаться. Другой вопрос поступил от представителя Российских железных дорог. Он указал на то, что автомобильный путепровод над железнодорожными путями надлежащим образом не содержится. В ведомстве отметили, что по всем обращениям даны поручения. Работу поставили на контроль.

Студент-сирота из Троицка (Челябинская область) обратился к заместителю Уральского транспортного прокурора Константину Лысенко за помощью в получении жилья. Как рассказала пресс-служба ведомства, прием прошел в ходе визита в Карталинский и Златоустовский транспортные районы. «Студент Троицкого авиационного технического колледжа филиала Московского государственного техуниверситета гражданской авиации является сиротой. Он просил Лысенко обратиться в суд в его интересах о предоставлении жилого помещения», — рассказали в транспортной прокуратуре. На прием пришли железнодорожники, у которых возникли вопросы, связанные с учетом и начислением зарплаты за сверхурочную работу. Обратившиеся считают, что соцгарантии работников, предусмотренные коллективным договором, должны соблюдаться. Другой вопрос поступил от представителя Российских железных дорог. Он указал на то, что автомобильный путепровод над железнодорожными путями надлежащим образом не содержится. В ведомстве отметили, что по всем обращениям даны поручения. Работу поставили на контроль.