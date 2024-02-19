Общество Путин поручил проработать вопрос о досрочном выходе на пенсию части россиян Путин поручил кабмину проработать вопрос о досрочном выходе медиков на пенсию 19 февраля 2024 в 21:55 Размер текста - 17 + Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного ухода на пенсию медиков, работающих в частных клиниках Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский глава Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о досрочном выходе медицинских работников, которые работают в частных клиниках. Об этом сообщает ТАСС. «Путин поручил рассмотреть вопрос о досрочном выходе на пенсию для медиков из частных клиник», — передает агентство. Российский президент также давал поручения, связанные с повышением доходов россиян. Помимо этого Путин предложил рассмотреть возможность предоставить многодетным отцам отдельные меры социальной поддержки. Российский глава Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о досрочном выходе медицинских работников, которые работают в частных клиниках. Об этом сообщает ТАСС. «Путин поручил рассмотреть вопрос о досрочном выходе на пенсию для медиков из частных клиник», — передает агентство. Российский президент также давал поручения, связанные с повышением доходов россиян. Помимо этого Путин предложил рассмотреть возможность предоставить многодетным отцам отдельные меры социальной поддержки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям