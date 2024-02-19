Путин поручил проработать вопрос о досрочном выходе на пенсию части россиян

Путин поручил кабмину проработать вопрос о досрочном выходе медиков на пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного ухода на пенсию медиков, работающих в частных клиниках Фото:

Российский глава Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о досрочном выходе медицинских работников, которые работают в частных клиниках. Об этом сообщает ТАСС.

«Путин поручил рассмотреть вопрос о досрочном выходе на пенсию для медиков из частных клиник», — передает агентство. Российский президент также давал поручения, связанные с повышением доходов россиян. Помимо этого Путин предложил рассмотреть возможность предоставить многодетным отцам отдельные меры социальной поддержки.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский глава Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о досрочном выходе медицинских работников, которые работают в частных клиниках. Об этом сообщает ТАСС. «Путин поручил рассмотреть вопрос о досрочном выходе на пенсию для медиков из частных клиник», — передает агентство. Российский президент также давал поручения, связанные с повышением доходов россиян. Помимо этого Путин предложил рассмотреть возможность предоставить многодетным отцам отдельные меры социальной поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...