Путин поручил проработать вопрос о досрочном выходе на пенсию части россиян

Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного ухода на пенсию медиков, работающих в частных клиниках
Российский глава Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о досрочном выходе медицинских работников, которые работают в частных клиниках. Об этом сообщает ТАСС.
«Путин поручил рассмотреть вопрос о досрочном выходе на пенсию для медиков из частных клиник», — передает агентство. Российский президент также давал поручения, связанные с повышением доходов россиян. Помимо этого Путин предложил рассмотреть возможность предоставить многодетным отцам отдельные меры социальной поддержки.
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