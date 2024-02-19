Тюменка пожаловалась, что искусственный интеллект «стер» ее личность

В Тюмени фиксируют сбои в работе роботов для записи к врачу

20 февраля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Тюменка прошла допрос бота и в итоге оказалось, что ее не существует (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Тюмени пожаловалась, что ее личность оказалась стерта из баз, которые искусственный интеллект использует для виртуальной записи к врачу. О проблеме женщина написала в своих социальных сетях. «Полный треш. Все худшие пророчества фантастов реализованы. Искусственный интеллект вычеркнул меня из реальной жизни. Меня нет: так мне ответил бот, когда я попыталась записаться в поликлинику на прием к терапевту», — написала Надежда Васькова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Как пояснила тюменка, робот семь раз переспросил, кто она, пять раз — сколько ей лет, и не менее семи раз пытался понять, к какому врачу хочет попасть пациентка. В итоге компьютер заявил, что женщина не состоит на учете и ее нет в базе данных. О подобной проблеме сообщила и другая тюменка. По ее словам, робот на горячей линии не воспринимает информацию и постоянно переспрашивает. В итоге женщине пришлось обращаться в больницу лично. В Тюмени записаться к врачу можно через приложение «Телемед 72», а также при помощи звонка в Единый центр записи. URA.RU направило запрос о работе сервисов в департамент здравоохранения региона. Ответ ожидается.

Жительница Тюмени пожаловалась, что ее личность оказалась стерта из баз, которые искусственный интеллект использует для виртуальной записи к врачу. О проблеме женщина написала в своих социальных сетях. «Полный треш. Все худшие пророчества фантастов реализованы. Искусственный интеллект вычеркнул меня из реальной жизни. Меня нет: так мне ответил бот, когда я попыталась записаться в поликлинику на прием к терапевту», — написала Надежда Васькова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Как пояснила тюменка, робот семь раз переспросил, кто она, пять раз — сколько ей лет, и не менее семи раз пытался понять, к какому врачу хочет попасть пациентка. В итоге компьютер заявил, что женщина не состоит на учете и ее нет в базе данных. О подобной проблеме сообщила и другая тюменка. По ее словам, робот на горячей линии не воспринимает информацию и постоянно переспрашивает. В итоге женщине пришлось обращаться в больницу лично. В Тюмени записаться к врачу можно через приложение «Телемед 72», а также при помощи звонка в Единый центр записи. URA.RU направило запрос о работе сервисов в департамент здравоохранения региона. Ответ ожидается.