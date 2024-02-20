В Свердловской области в 6,5 раз увеличилась площадь складов

20 февраля 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

По объему складской недвижимости Свердловская область уступает только Москве и Санкт-Петербургу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области в 2023 году построили в 6,5 раз больше складских помещений, чем в предыдущем году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе консалтинговой компании NF Group. «В 2023 году в Свердловской области наблюдался наибольший объем ввода складской недвижимости (557 тыс. кв. м) среди регионов РФ (за исключением Московской и Петербургской агломерации). Этот показатель вырос в 6,5 раз по сравнению с 2022 годом», — говорится в сообщении.



Основная часть (77%) от всего объема введенных объектов пришлась на комплексы формата build-to-suit (когда здание строится по требованиям заказчика, но оплачивается только аренда). Крупнейшим BTS-проектами стали первая и вторая фаза в «PNK парке Сибирский тракт» (135 тыс. кв. м), распределительный центр X5 Group (60 тыс. кв.м) и построенный для Ozon новый корпус (55 тыс. кв. м) в логопарке «Кольцовский». Единственным собственным объектом, введенным в течение 2023 года, стал распределительный центр Wildberries в индустриальном парке «Про-Бизнес-Парк». Также склад маркетплейса стал лидером по площади в регионе с показателем 180 тысяч квадратных метров.

В Свердловской области в 2023 году построили в 6,5 раз больше складских помещений, чем в предыдущем году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе консалтинговой компании NF Group. «В 2023 году в Свердловской области наблюдался наибольший объем ввода складской недвижимости (557 тыс. кв. м) среди регионов РФ (за исключением Московской и Петербургской агломерации). Этот показатель вырос в 6,5 раз по сравнению с 2022 годом», — говорится в сообщении. Основная часть (77%) от всего объема введенных объектов пришлась на комплексы формата build-to-suit (когда здание строится по требованиям заказчика, но оплачивается только аренда). Крупнейшим BTS-проектами стали первая и вторая фаза в «PNK парке Сибирский тракт» (135 тыс. кв. м), распределительный центр X5 Group (60 тыс. кв.м) и построенный для Ozon новый корпус (55 тыс. кв. м) в логопарке «Кольцовский». Единственным собственным объектом, введенным в течение 2023 года, стал распределительный центр Wildberries в индустриальном парке «Про-Бизнес-Парк». Также склад маркетплейса стал лидером по площади в регионе с показателем 180 тысяч квадратных метров.