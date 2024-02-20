В Свердловской области в 6,5 раз увеличилась площадь складов

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Алексей Текслер на новом логистическом комплексе АО «Макфа». Челябинск, склад, коробки, транспортер, логистический комплекс, ао макфа
По объему складской недвижимости Свердловская область уступает только Москве и Санкт-Петербургу Фото:

В Свердловской области в 2023 году построили в 6,5 раз больше складских помещений, чем в предыдущем году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

«В 2023 году в Свердловской области наблюдался наибольший объем ввода складской недвижимости (557 тыс. кв. м) среди регионов РФ (за исключением Московской и Петербургской агломерации). Этот показатель вырос в 6,5 раз по сравнению с 2022 годом», — говорится в сообщении.

Основная часть (77%) от всего объема введенных объектов пришлась на комплексы формата build-to-suit (когда здание строится по требованиям заказчика, но оплачивается только аренда). Крупнейшим BTS-проектами стали первая и вторая фаза в «PNK парке Сибирский тракт» (135 тыс. кв. м), распределительный центр X5 Group (60 тыс. кв.м) и построенный для Ozon новый корпус (55 тыс. кв. м) в логопарке «Кольцовский».

Единственным собственным объектом, введенным в течение 2023 года, стал распределительный центр Wildberries в индустриальном парке «Про-Бизнес-Парк». Также склад маркетплейса стал лидером по площади в регионе с показателем 180 тысяч квадратных метров.

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В Свердловской области в 2023 году построили в 6,5 раз больше складских помещений, чем в предыдущем году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе консалтинговой компании NF Group. «В 2023 году в Свердловской области наблюдался наибольший объем ввода складской недвижимости (557 тыс. кв. м) среди регионов РФ (за исключением Московской и Петербургской агломерации). Этот показатель вырос в 6,5 раз по сравнению с 2022 годом», — говорится в сообщении. Основная часть (77%) от всего объема введенных объектов пришлась на комплексы формата build-to-suit (когда здание строится по требованиям заказчика, но оплачивается только аренда). Крупнейшим BTS-проектами стали первая и вторая фаза в «PNK парке Сибирский тракт» (135 тыс. кв. м), распределительный центр X5 Group (60 тыс. кв.м) и построенный для Ozon новый корпус (55 тыс. кв. м) в логопарке «Кольцовский». Единственным собственным объектом, введенным в течение 2023 года, стал распределительный центр Wildberries в индустриальном парке «Про-Бизнес-Парк». Также склад маркетплейса стал лидером по площади в регионе с показателем 180 тысяч квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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