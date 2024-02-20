20 февраля 2024

В Перми уличный туалет испортил памятник балерине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Балерина у Театра оперы и балета. Пермь, балерина
Туалет подпортил фон скульптуре Фото:

Окружение памятника балерине в центре Перми испортил стоящий рядом общественный туалет. На это обратил внимание фотограф Алексей Гречищев. Если снимать скульптуру, то уборная видна на заднем фоне, а сама балерина словно сидит на унитазе или ожидает свою очередь в кабинку.

«Туалеты, конечно, это тоже важно, я вообще всеми руками за их установку везде где только можно. Но чуть-чуть сдвинуть бы их левее… Так и вижу фотографии в альбомах туристов с подписью: „Скульптура показывает, как правильно пользоваться туалетом“», — отметил Гречищев соцсетях.

Ранее фотограф обратил внимание, что популярную инсталляцию «Счастье не за горами» на набережной Камы испортил столб освещения. Он также оказался на заднем фоне надписи. В ситуацию вмешивался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который указал демонтировать столб. Но в итоге чуть переместили сам арт-объект.

Скульптура «Пермский балет» появилась в Театральном саду около Театра оперы и балета в июне 2023 года. Она представляет собой балерину, сидящую на кубе.

Балерина у Театра оперы и балета. Пермь
Если фотографироваться с балериной, туалеты попадут на снимок
Фото:

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Окружение памятника балерине в центре Перми испортил стоящий рядом общественный туалет. На это обратил внимание фотограф Алексей Гречищев. Если снимать скульптуру, то уборная видна на заднем фоне, а сама балерина словно сидит на унитазе или ожидает свою очередь в кабинку. «Туалеты, конечно, это тоже важно, я вообще всеми руками за их установку везде где только можно. Но чуть-чуть сдвинуть бы их левее… Так и вижу фотографии в альбомах туристов с подписью: „Скульптура показывает, как правильно пользоваться туалетом“», — отметил Гречищев соцсетях. Ранее фотограф обратил внимание, что популярную инсталляцию «Счастье не за горами» на набережной Камы испортил столб освещения. Он также оказался на заднем фоне надписи. В ситуацию вмешивался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который указал демонтировать столб. Но в итоге чуть переместили сам арт-объект. Скульптура «Пермский балет» появилась в Театральном саду около Театра оперы и балета в июне 2023 года. Она представляет собой балерину, сидящую на кубе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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