Туалет подпортил фон скульптуре Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Окружение памятника балерине в центре Перми испортил стоящий рядом общественный туалет. На это обратил внимание фотограф Алексей Гречищев. Если снимать скульптуру, то уборная видна на заднем фоне, а сама балерина словно сидит на унитазе или ожидает свою очередь в кабинку.

«Туалеты, конечно, это тоже важно, я вообще всеми руками за их установку везде где только можно. Но чуть-чуть сдвинуть бы их левее… Так и вижу фотографии в альбомах туристов с подписью: „Скульптура показывает, как правильно пользоваться туалетом“», — отметил Гречищев соцсетях.

Ранее фотограф обратил внимание, что популярную инсталляцию «Счастье не за горами» на набережной Камы испортил столб освещения. Он также оказался на заднем фоне надписи. В ситуацию вмешивался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который указал демонтировать столб. Но в итоге чуть переместили сам арт-объект.

Скульптура «Пермский балет» появилась в Театральном саду около Театра оперы и балета в июне 2023 года. Она представляет собой балерину, сидящую на кубе.