Пермские власти объяснили, зачем перенесли скандальный арт-объект

Пермский минтранс переносит скандальный арт-объект по поручению губернатора

25 января 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Убрать столб за надписью не получится Фото: Сергей Русанов © URA.RU Убрать столб за арт-объектом «Счастье не за горами» на пермской набережной, который мешает обзору Камы, невозможно. Как пояснили URA.RU в пресс-службе администрации губернатора Пермского края, в результате будут нарушены требования по освещению причальной стенки. Поэтому по согласованию с главой региона Дмитрием Махониным было принято решение сдвинуть саму надпись. «Краевой минтранс, занимавшийся ремонтом причалов у здания Речного вокзала, по поручению губернатора детально проработал вопрос с возможным перемещением столба освещения, находящегося за арт-объектом. По заключению специалистов, перенос столба нарушит требования по освещению причальной стенки», — отметили в ведомстве. После анализа ситуации было принято решение сдвинуть на несколько метров сам арт-объект. Этот компромисс был согласован с администрацией города, которая является собственником «Счастья не за горами». Такой вариант не будет препятствовать обзору и «красивым фотографиям», сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве обратили внимание на то, что «ответственным ведомствам города и края было указано на необходимость согласования действий». Арт-объект «Счастье не за горами» был демонтирован на время ремонта площади за Речным вокзалом. После его завершения надпись вернули. Но жители пожаловались, что фонарный столб за надписью мешает красивой панораме. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил убрать столб. Но вчера, 25 января, выяснилось, что минтранс края вместе с подрядчиком «Техдоргрупп» (проводили ремонт площади) решили перенести саму надпись. Это вызвало недовольство со стороны мэрии как собственника объекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Убрать столб за арт-объектом «Счастье не за горами» на пермской набережной, который мешает обзору Камы, невозможно. Как пояснили URA.RU в пресс-службе администрации губернатора Пермского края, в результате будут нарушены требования по освещению причальной стенки. Поэтому по согласованию с главой региона Дмитрием Махониным было принято решение сдвинуть саму надпись. «Краевой минтранс, занимавшийся ремонтом причалов у здания Речного вокзала, по поручению губернатора детально проработал вопрос с возможным перемещением столба освещения, находящегося за арт-объектом. По заключению специалистов, перенос столба нарушит требования по освещению причальной стенки», — отметили в ведомстве. После анализа ситуации было принято решение сдвинуть на несколько метров сам арт-объект. Этот компромисс был согласован с администрацией города, которая является собственником «Счастья не за горами». Такой вариант не будет препятствовать обзору и «красивым фотографиям», сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве обратили внимание на то, что «ответственным ведомствам города и края было указано на необходимость согласования действий». Арт-объект «Счастье не за горами» был демонтирован на время ремонта площади за Речным вокзалом. После его завершения надпись вернули. Но жители пожаловались, что фонарный столб за надписью мешает красивой панораме. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил убрать столб. Но вчера, 25 января, выяснилось, что минтранс края вместе с подрядчиком «Техдоргрупп» (проводили ремонт площади) решили перенести саму надпись. Это вызвало недовольство со стороны мэрии как собственника объекта.