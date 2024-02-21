Скандальный пермский секс-отель ждет еще одна проверка

Секс-отель во дворе пермского департамента образования проверит мэрия
© Служба новостей «URA.RU»
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Секс-отель привлек внимание СМИ пару недель назад Фото:

Администрация Перми планирует сама проверить скандальный секс-отель во дворе городского департамента образования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Перми. Это будет уже третья проверка отеля, оказывающего интим-услуги.

«Сотрудниками администрации будет проведено визуальное обследование входной группы. Они посмотрят, есть ли с точки зрения городского хозяйства нарушения. По его результатам будут приняты соответствующие меры», — отметили в ведомстве.

Источники URA.RU пояснили, что власти проверят отель на предмет соответствия городским правилам благоустройства. А также посмотрят законность наличия рядом пристроя. Задачи «что-нибудь найти», чиновники перед собой не ставят. Ранее URA.RU сообщало, что полиция проводит проверку по факту публикации в СМИ о работе заведения, а также на предмет пропаганды там ЛГБТ*.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация

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Администрация Перми планирует сама проверить скандальный секс-отель во дворе городского департамента образования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Перми. Это будет уже третья проверка отеля, оказывающего интим-услуги. «Сотрудниками администрации будет проведено визуальное обследование входной группы. Они посмотрят, есть ли с точки зрения городского хозяйства нарушения. По его результатам будут приняты соответствующие меры», — отметили в ведомстве. Источники URA.RU пояснили, что власти проверят отель на предмет соответствия городским правилам благоустройства. А также посмотрят законность наличия рядом пристроя. Задачи «что-нибудь найти», чиновники перед собой не ставят. Ранее URA.RU сообщало, что полиция проводит проверку по факту публикации в СМИ о работе заведения, а также на предмет пропаганды там ЛГБТ*. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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