Скандальный пермский секс-отель ждет еще одна проверка

Секс-отель во дворе пермского департамента образования проверит мэрия

Секс-отель привлек внимание СМИ пару недель назад Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Администрация Перми планирует сама проверить скандальный секс-отель во дворе городского департамента образования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Перми. Это будет уже третья проверка отеля, оказывающего интим-услуги.

«Сотрудниками администрации будет проведено визуальное обследование входной группы. Они посмотрят, есть ли с точки зрения городского хозяйства нарушения. По его результатам будут приняты соответствующие меры», — отметили в ведомстве.

Источники URA.RU пояснили, что власти проверят отель на предмет соответствия городским правилам благоустройства. А также посмотрят законность наличия рядом пристроя. Задачи «что-нибудь найти», чиновники перед собой не ставят. Ранее URA.RU сообщало, что полиция проводит проверку по факту публикации в СМИ о работе заведения, а также на предмет пропаганды там ЛГБТ*.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация