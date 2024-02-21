Bloomberg: Лондон ввел санкции против руководства колонии, где умер Навальный*

21 февраля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Британские власти ввели санкции в адрес руководства колонии, где скончался Алексей Навальный, пишет Bloomberg Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Великобритания ввела санкции в отношении руководства исправительной колонии, где умер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом пишет агентство Bloomberg. «Лондон ввел санкции против руководства исправительной колонии, в которой умер Навальный», — говорится в материале агентства. Там добавили, что в рамках этих ограничений были затронуты шесть человек. Алексей Навальный скончался в колонии 16 февраля. В Кремле заявили, что причина смерти устанавливается. По некоторым источникам, причиной был оторвавшийся тромб. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении НАТО отправить больше наемников и военной помощи Украине после его смерти. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

Великобритания ввела санкции в отношении руководства исправительной колонии, где умер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом пишет агентство Bloomberg. «Лондон ввел санкции против руководства исправительной колонии, в которой умер Навальный», — говорится в материале агентства. Там добавили, что в рамках этих ограничений были затронуты шесть человек. Алексей Навальный скончался в колонии 16 февраля. В Кремле заявили, что причина смерти устанавливается. По некоторым источникам, причиной был оторвавшийся тромб. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении НАТО отправить больше наемников и военной помощи Украине после его смерти. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов