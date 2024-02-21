Бизнесмен из Красноярска рассказал, почему хочет открыть стрип-клубы в ХМАО

Бизнесмена из Красноярска Дмитрия Каспера привлекла финансовая стабильность в ХМАО, выгодная для открытия в регионе стрип-клубов. В беседе с URA.RU Каспер рассказал, что разглядел в Сургуте и Нижневартовске потенциал для развития своего бизнеса.
«В этих городах (Сургут и Нижневартовск) есть финансовая стабильность и есть потенциал в рамках нашей бизнес-модели. Это один из ключевых факторов при выборе партнеров и региона. По количеству населения и среднему достатку эти города также подходят для сотрудничества», — поделился с агентством Каспер.
Предприниматель уже начал искать в ХМАО партнеров для открытия клубов. Желающие купить франшизу у бизнесмена уже нашлись в Сургуте, а также в соседнем регионе — Тюмени. «Пока что больше всего откликов получили из Сургута и Тюмени. Но договор еще ни с кем не заключили», — добавил Каспер.
В 2023 году ХМАО вошел в десятку регионов России по материальному благополучию населения. Округ занял седьмое место в рейтинге.
Ранее URA.RU рассказывало о других развлекательных заведениях в ХМАО. Среди прочего в Сургуте, например, планируют открыть новый боулинг-ресторан Brooklyn Bowl. А до этого стало известно, что в городе вновь пытались продать ночной клуб «Аквилон».
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.