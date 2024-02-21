Бизнесмен из Красноярска рассказал, почему хочет открыть стрип-клубы в ХМАО

Красноярский бизнесмен Дмитрий Каспер откроет стрип-клубы в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен из Красноярска Дмитрий Каспер планирует открыть ХМАО стрип-клубы из-за высоких доходов жителей региона Фото:

Бизнесмена из Красноярска Дмитрия Каспера привлекла финансовая стабильность в ХМАО, выгодная для открытия в регионе стрип-клубов. В беседе с URA.RU Каспер рассказал, что разглядел в Сургуте и Нижневартовске потенциал для развития своего бизнеса.

«В этих городах (Сургут и Нижневартовск) есть финансовая стабильность и есть потенциал в рамках нашей бизнес-модели. Это один из ключевых факторов при выборе партнеров и региона. По количеству населения и среднему достатку эти города также подходят для сотрудничества», — поделился с агентством Каспер.

Предприниматель уже начал искать в ХМАО партнеров для открытия клубов. Желающие купить франшизу у бизнесмена уже нашлись в Сургуте, а также в соседнем регионе — Тюмени. «Пока что больше всего откликов получили из Сургута и Тюмени. Но договор еще ни с кем не заключили», — добавил Каспер.

В 2023 году ХМАО вошел в десятку регионов России по материальному благополучию населения. Округ занял седьмое место в рейтинге.

Ранее URA.RU рассказывало о других развлекательных заведениях в ХМАО. Среди прочего в Сургуте, например, планируют открыть новый боулинг-ресторан Brooklyn Bowl. А до этого стало известно, что в городе вновь пытались продать ночной клуб «Аквилон».

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Бизнесмена из Красноярска Дмитрия Каспера привлекла финансовая стабильность в ХМАО, выгодная для открытия в регионе стрип-клубов. В беседе с URA.RU Каспер рассказал, что разглядел в Сургуте и Нижневартовске потенциал для развития своего бизнеса. «В этих городах (Сургут и Нижневартовск) есть финансовая стабильность и есть потенциал в рамках нашей бизнес-модели. Это один из ключевых факторов при выборе партнеров и региона. По количеству населения и среднему достатку эти города также подходят для сотрудничества», — поделился с агентством Каспер. Предприниматель уже начал искать в ХМАО партнеров для открытия клубов. Желающие купить франшизу у бизнесмена уже нашлись в Сургуте, а также в соседнем регионе — Тюмени. «Пока что больше всего откликов получили из Сургута и Тюмени. Но договор еще ни с кем не заключили», — добавил Каспер. В 2023 году ХМАО вошел в десятку регионов России по материальному благополучию населения. Округ занял седьмое место в рейтинге. Ранее URA.RU рассказывало о других развлекательных заведениях в ХМАО. Среди прочего в Сургуте, например, планируют открыть новый боулинг-ресторан Brooklyn Bowl. А до этого стало известно, что в городе вновь пытались продать ночной клуб «Аквилон».
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© Служба новостей «URA.RU»
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