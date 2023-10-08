08 октября 2023
07 октября 2023

ХМАО вошел в топ-10 регионов РФ по материальному благополучию населения

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, зарплата, экономика, финансы, деньги, наличные, рубли, накопления, сбережения
ХМАО занял 7 место среди регионов РФ по материальному благополучию Фото:

ХМАО вошел в десятку регионов России по материальному благополучию населения. Округ занял седьмое место среди всех регионов и набрал 81,27 баллов. Данные предоставили аналитики.

«Первые места в рейтинге занимают ЯНАО, Магаданская область и НАО. В первую десятку также вошли Чукотский автономный округ, Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Мурманская область и Камчатский край», — указано на сайте РИА «Новости». В этом году ХМАО получил 81,27 балла, это выше чем в 2021 году — 77,88.

Регионы первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем показателям. При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя.

Ранее по итогам третьего квартала 2022 года ХМАО занял пятое место среди регионов РФ по социальному благополучию населения. Авторы исследования отмечают, что несмотря на возросшую стоимость уровня жизни выросла и средняя зарплата. Индекс социального благополучия составил 3,96 пункта.

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ХМАО вошел в десятку регионов России по материальному благополучию населения. Округ занял седьмое место среди всех регионов и набрал 81,27 баллов. Данные предоставили аналитики. «Первые места в рейтинге занимают ЯНАО, Магаданская область и НАО. В первую десятку также вошли Чукотский автономный округ, Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Мурманская область и Камчатский край», — указано на сайте РИА «Новости». В этом году ХМАО получил 81,27 балла, это выше чем в 2021 году — 77,88. Регионы первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем показателям. При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Ранее по итогам третьего квартала 2022 года ХМАО занял пятое место среди регионов РФ по социальному благополучию населения. Авторы исследования отмечают, что несмотря на возросшую стоимость уровня жизни выросла и средняя зарплата. Индекс социального благополучия составил 3,96 пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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