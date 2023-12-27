В Сургуте второй раз за год пытаются продать ночной клуб «Аквилон»

28 декабря 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Ночной клуб продают за 280 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) вновь выставили на продажу ночной клуб «Аквилон» на улице Маяковского. О повторной попытке реализации объекта URA.RU сообщили в компании-продавца. «Продаем не просто здание, а готовый бизнес. У нас действующие арендаторы, супермаркет „Монетка“, пекарня, ресторан, караоке, кафе разного вида. Они все остаются», — сообщил собеседник. Несмотря на трудности с реализацией, продавец увеличивает стоимость объекта. Новая цена —280 млн рублей. В начале года он стоил на 10 млн дешевле. «Сумма солидная и покупатели, как вы понимаете, в очередь не выстраиваются. Поэтому объект и продается долго», — добавил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе выставили на продажу торговый центр за 76 миллионов рублей. Двухэтажное здание продают вместе с парковкой в тысячу квадратных метров.

В Сургуте (ХМАО) вновь выставили на продажу ночной клуб «Аквилон» на улице Маяковского. О повторной попытке реализации объекта URA.RU сообщили в компании-продавца. «Продаем не просто здание, а готовый бизнес. У нас действующие арендаторы, супермаркет „Монетка“, пекарня, ресторан, караоке, кафе разного вида. Они все остаются», — сообщил собеседник. Несмотря на трудности с реализацией, продавец увеличивает стоимость объекта. Новая цена —280 млн рублей. В начале года он стоил на 10 млн дешевле. «Сумма солидная и покупатели, как вы понимаете, в очередь не выстраиваются. Поэтому объект и продается долго», — добавил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе выставили на продажу торговый центр за 76 миллионов рублей. Двухэтажное здание продают вместе с парковкой в тысячу квадратных метров.