27 декабря 2023

В Сургуте второй раз за год пытаются продать ночной клуб «Аквилон»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Синего Жука. Екатеринбург, дискотека, ночной клуб, вечеринка, ночная жизнь, танцы
Ночной клуб продают за 280 млн рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) вновь выставили на продажу ночной клуб «Аквилон» на улице Маяковского. О повторной попытке реализации объекта URA.RU сообщили в компании-продавца.

«Продаем не просто здание, а готовый бизнес. У нас действующие арендаторы, супермаркет „Монетка“, пекарня, ресторан, караоке, кафе разного вида. Они все остаются», — сообщил собеседник.

Несмотря на трудности с реализацией, продавец увеличивает стоимость объекта. Новая цена —280 млн рублей. В начале года он стоил на 10 млн дешевле. «Сумма солидная и покупатели, как вы понимаете, в очередь не выстраиваются. Поэтому объект и продается долго», — добавил собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе выставили на продажу торговый центр за 76 миллионов рублей. Двухэтажное здание продают вместе с парковкой в тысячу квадратных метров.

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В Сургуте (ХМАО) вновь выставили на продажу ночной клуб «Аквилон» на улице Маяковского. О повторной попытке реализации объекта URA.RU сообщили в компании-продавца. «Продаем не просто здание, а готовый бизнес. У нас действующие арендаторы, супермаркет „Монетка“, пекарня, ресторан, караоке, кафе разного вида. Они все остаются», — сообщил собеседник. Несмотря на трудности с реализацией, продавец увеличивает стоимость объекта. Новая цена —280 млн рублей. В начале года он стоил на 10 млн дешевле. «Сумма солидная и покупатели, как вы понимаете, в очередь не выстраиваются. Поэтому объект и продается долго», — добавил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе выставили на продажу торговый центр за 76 миллионов рублей. Двухэтажное здание продают вместе с парковкой в тысячу квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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