На границе ХМАО горит нефтяная скважина

В Томской области на границе с ХМАО горит нефтескважина
В Томской области на границе с ХМАО горит нефтяная скважина. Столб огня достигает высотой 10 метров.
«Что-то пошло не так при работе бригады специалистов на месторождении „Томскнефть ВНК“ в Александровском районе. Произошло, так называемое, газонефтеводопроявление. Смесь полыхнула», — сообщает telegram-канал 112.
По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают спецслужбы. URA.RU запросило комментарий в МЧС Томской области. На момент публикации ответ не поступил.
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