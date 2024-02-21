Происшествия Пожары На границе ХМАО горит нефтяная скважина 22 февраля 2024 в 16:14 Размер текста - 17 + В Томской области на границе с ХМАО горит нефтескважина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Томской области на границе с ХМАО горит нефтяная скважина. Столб огня достигает высотой 10 метров. «Что-то пошло не так при работе бригады специалистов на месторождении „Томскнефть ВНК“ в Александровском районе. Произошло, так называемое, газонефтеводопроявление. Смесь полыхнула», — сообщает telegram-канал 112. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают спецслужбы. URA.RU запросило комментарий в МЧС Томской области. На момент публикации ответ не поступил. В Томской области на границе с ХМАО горит нефтяная скважина. Столб огня достигает высотой 10 метров. «Что-то пошло не так при работе бригады специалистов на месторождении „Томскнефть ВНК“ в Александровском районе. Произошло, так называемое, газонефтеводопроявление. Смесь полыхнула», — сообщает telegram-канал 112. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают спецслужбы. URA.RU запросило комментарий в МЧС Томской области. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям