21 февраля 2024

На границе ХМАО горит нефтяная скважина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, пожарные
В Томской области на границе с ХМАО горит нефтескважина Фото:

В Томской области на границе с ХМАО горит нефтяная скважина. Столб огня достигает высотой 10 метров.

«Что-то пошло не так при работе бригады специалистов на месторождении „Томскнефть ВНК“ в Александровском районе. Произошло, так называемое, газонефтеводопроявление. Смесь полыхнула», — сообщает telegram-канал 112.

По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают спецслужбы. URA.RU запросило комментарий в МЧС Томской области. На момент публикации ответ не поступил.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Томской области на границе с ХМАО горит нефтяная скважина. Столб огня достигает высотой 10 метров. «Что-то пошло не так при работе бригады специалистов на месторождении „Томскнефть ВНК“ в Александровском районе. Произошло, так называемое, газонефтеводопроявление. Смесь полыхнула», — сообщает telegram-канал 112. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают спецслужбы. URA.RU запросило комментарий в МЧС Томской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...