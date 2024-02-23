Пламя было выше деревьев (архивное фото)
В Сысерти (Свердловская область) сгорел дом. Предварительно, возгорание произошло из-за фейерверка. Об этом сообщил очевидец.
«Ночью в Сысерти полыхал дом. Предварительная версия: пожар возник из-за фейерверков», — рассказал читатель «Екатского Чтива».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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