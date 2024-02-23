23 февраля 2024

В Сысерти из-за фейерверка сгорел дом. Видео

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Пламя было выше деревьев (архивное фото) Фото:

В Сысерти (Свердловская область) сгорел дом. Предварительно, возгорание произошло из-за фейерверка. Об этом сообщил очевидец.

«Ночью в Сысерти полыхал дом. Предварительная версия: пожар возник из-за фейерверков», — рассказал читатель «Екатского Чтива».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Сысерти (Свердловская область) сгорел дом. Предварительно, возгорание произошло из-за фейерверка. Об этом сообщил очевидец. «Ночью в Сысерти полыхал дом. Предварительная версия: пожар возник из-за фейерверков», — рассказал читатель «Екатского Чтива». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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