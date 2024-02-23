В Сысерти из-за фейерверка сгорел дом. Видео

24 февраля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Пламя было выше деревьев (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сысерти (Свердловская область) сгорел дом. Предварительно, возгорание произошло из-за фейерверка. Об этом сообщил очевидец. «Ночью в Сысерти полыхал дом. Предварительная версия: пожар возник из-за фейерверков», — рассказал читатель «Екатского Чтива». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Сысерти (Свердловская область) сгорел дом. Предварительно, возгорание произошло из-за фейерверка. Об этом сообщил очевидец. «Ночью в Сысерти полыхал дом. Предварительная версия: пожар возник из-за фейерверков», — рассказал читатель «Екатского Чтива». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.