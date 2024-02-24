24 февраля 2024
23 февраля 2024

Собственные доходы бюджета Перми стали одними из самых высоких в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды зимнего города. Пермь, правительство пермского края, администрация губернатора пермского края
В бюджете мэрии Перми доходы превысили расходы Фото:

В Перми собственные доходы бюджета в расчете на одного жителя стали одними из самых высоких в стране среди городов-миллионников. Об этом говорится в финансовом исследовании.

«В расчете на душу населения бюджет Перми в 2024 году получает 27,9 тысяч рублей на человека. Средний уровень по городам России составляет 18,3 тысячи рублей на жителя», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на исследование Тинькофф Журнала.

По данным исследования, Пермь является единственным городом-миллионником в РФ с профицитным бюджетом (где доходы превышают расходы — прим. URA.RU). Больше всего город тратит денег на сферу образования, меньше на окружающую среду и социальную политику, отмечают эксперты.

В декабре 2023 года депутаты гордумы Перми на пленарном заседании приняли бюджет на плановый период 2024—2026 годов. Главный финансовый документ города был одобрен во втором чтении.

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В Перми собственные доходы бюджета в расчете на одного жителя стали одними из самых высоких в стране среди городов-миллионников. Об этом говорится в финансовом исследовании. «В расчете на душу населения бюджет Перми в 2024 году получает 27,9 тысяч рублей на человека. Средний уровень по городам России составляет 18,3 тысячи рублей на жителя», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на исследование Тинькофф Журнала. По данным исследования, Пермь является единственным городом-миллионником в РФ с профицитным бюджетом (где доходы превышают расходы — прим. URA.RU). Больше всего город тратит денег на сферу образования, меньше на окружающую среду и социальную политику, отмечают эксперты. В декабре 2023 года депутаты гордумы Перми на пленарном заседании приняли бюджет на плановый период 2024—2026 годов. Главный финансовый документ города был одобрен во втором чтении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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