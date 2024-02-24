Собственные доходы бюджета Перми стали одними из самых высоких в России

25 февраля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

В бюджете мэрии Перми доходы превысили расходы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми собственные доходы бюджета в расчете на одного жителя стали одними из самых высоких в стране среди городов-миллионников. Об этом говорится в финансовом исследовании. «В расчете на душу населения бюджет Перми в 2024 году получает 27,9 тысяч рублей на человека. Средний уровень по городам России составляет 18,3 тысячи рублей на жителя», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на исследование Тинькофф Журнала. По данным исследования, Пермь является единственным городом-миллионником в РФ с профицитным бюджетом (где доходы превышают расходы — прим. URA.RU). Больше всего город тратит денег на сферу образования, меньше на окружающую среду и социальную политику, отмечают эксперты. В декабре 2023 года депутаты гордумы Перми на пленарном заседании приняли бюджет на плановый период 2024—2026 годов. Главный финансовый документ города был одобрен во втором чтении.

В Перми собственные доходы бюджета в расчете на одного жителя стали одними из самых высоких в стране среди городов-миллионников. Об этом говорится в финансовом исследовании. «В расчете на душу населения бюджет Перми в 2024 году получает 27,9 тысяч рублей на человека. Средний уровень по городам России составляет 18,3 тысячи рублей на жителя», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на исследование Тинькофф Журнала. По данным исследования, Пермь является единственным городом-миллионником в РФ с профицитным бюджетом (где доходы превышают расходы — прим. URA.RU). Больше всего город тратит денег на сферу образования, меньше на окружающую среду и социальную политику, отмечают эксперты. В декабре 2023 года депутаты гордумы Перми на пленарном заседании приняли бюджет на плановый период 2024—2026 годов. Главный финансовый документ города был одобрен во втором чтении.