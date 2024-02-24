Махонин похвалил пермские ТОСы за благоустройство дворов. Фото

25 февраля 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин отметил активную работу общественного самоуправления Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае территориальное общественное самоуправление (ТОС) проводит огромную работу по благоустройству дворов и скверов. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Благодаря ТОС по всему Прикамью преображаются дворы и скверы, появляются новые детские и спортивные площадки, проводятся спортивные, культурные мероприятия, субботники. Поблагодарил представителей самоуправления за работу и стремление сделать край комфортным и процветающим», — пояснил в посте Махонин. Махонин подчеркнул, что ТОС «Полетаевская община» добился появления в деревне Полетаево, где живут чуть больше двухсот человек, большой спортивной площадки, которой позавидует любой город. Он добавил, что ТОС микрорайона «Центр-1» из Краснокамска помог одному из детсадов города обзавестись спортивным стадионом и таких примеров сотни. Махонин встретился с руководителями и активистами ТОС Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59/4885

В Пермском крае территориальное общественное самоуправление (ТОС) проводит огромную работу по благоустройству дворов и скверов. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Благодаря ТОС по всему Прикамью преображаются дворы и скверы, появляются новые детские и спортивные площадки, проводятся спортивные, культурные мероприятия, субботники. Поблагодарил представителей самоуправления за работу и стремление сделать край комфортным и процветающим», — пояснил в посте Махонин. Махонин подчеркнул, что ТОС «Полетаевская община» добился появления в деревне Полетаево, где живут чуть больше двухсот человек, большой спортивной площадки, которой позавидует любой город. Он добавил, что ТОС микрорайона «Центр-1» из Краснокамска помог одному из детсадов города обзавестись спортивным стадионом и таких примеров сотни.