24 февраля 2024
23 февраля 2024

Махонин похвалил пермские ТОСы за благоустройство дворов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин отметил активную работу общественного самоуправления Фото:

В Пермском крае территориальное общественное самоуправление (ТОС) проводит огромную работу по благоустройству дворов и скверов. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Благодаря ТОС по всему Прикамью преображаются дворы и скверы, появляются новые детские и спортивные площадки, проводятся спортивные, культурные мероприятия, субботники. Поблагодарил представителей самоуправления за работу и стремление сделать край комфортным и процветающим», — пояснил в посте Махонин.

Махонин подчеркнул, что ТОС «Полетаевская община» добился появления в деревне Полетаево, где живут чуть больше двухсот человек, большой спортивной площадки, которой позавидует любой город. Он добавил, что ТОС микрорайона «Центр-1» из Краснокамска помог одному из детсадов города обзавестись спортивным стадионом и таких примеров сотни.

Махонин встретился с руководителями и активистами ТОС
Махонин встретился с руководителями и активистами ТОС
Фото:

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В Пермском крае территориальное общественное самоуправление (ТОС) проводит огромную работу по благоустройству дворов и скверов. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Благодаря ТОС по всему Прикамью преображаются дворы и скверы, появляются новые детские и спортивные площадки, проводятся спортивные, культурные мероприятия, субботники. Поблагодарил представителей самоуправления за работу и стремление сделать край комфортным и процветающим», — пояснил в посте Махонин. Махонин подчеркнул, что ТОС «Полетаевская община» добился появления в деревне Полетаево, где живут чуть больше двухсот человек, большой спортивной площадки, которой позавидует любой город. Он добавил, что ТОС микрорайона «Центр-1» из Краснокамска помог одному из детсадов города обзавестись спортивным стадионом и таких примеров сотни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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