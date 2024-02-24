24 февраля 2024
23 февраля 2024

В Челябинске отключат три светофора на проспекте Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Нижневартовск, светофор, пешеходный переход, зеленый свет
Светофоры отключат с 8:00 до 18:00 Фото:

В Челябинске 26 февраля отключат светофоры на трех перекрестках проспекта Победы. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета дорожного хозяйства.

«Завтра, 26 февраля, с 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на [трех] перекрестках. Проспект Победы — улица Чайковского; проспект Победы — улица Тепличная; проспект Победы — улица Косарева», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В Челябинске 26 января отключали три светофора на перекрестках проспект Победы — улица Каслинская, а также Блюхера-Рылеева, Блюхера-Братская. Пресс-служба Упрдор «Южный Урал» предупреждала водителей о возможных трудностях с проездом.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 26 февраля отключат светофоры на трех перекрестках проспекта Победы. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета дорожного хозяйства. «Завтра, 26 февраля, с 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на [трех] перекрестках. Проспект Победы — улица Чайковского; проспект Победы — улица Тепличная; проспект Победы — улица Косарева», — сообщается в telegram-канале ведомства. В Челябинске 26 января отключали три светофора на перекрестках проспект Победы — улица Каслинская, а также Блюхера-Рылеева, Блюхера-Братская. Пресс-служба Упрдор «Южный Урал» предупреждала водителей о возможных трудностях с проездом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...