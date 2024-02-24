В Челябинске отключат три светофора на проспекте Победы

25 февраля 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Светофоры отключат с 8:00 до 18:00 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске 26 февраля отключат светофоры на трех перекрестках проспекта Победы. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета дорожного хозяйства. «Завтра, 26 февраля, с 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на [трех] перекрестках. Проспект Победы — улица Чайковского; проспект Победы — улица Тепличная; проспект Победы — улица Косарева», — сообщается в telegram-канале ведомства. В Челябинске 26 января отключали три светофора на перекрестках проспект Победы — улица Каслинская, а также Блюхера-Рылеева, Блюхера-Братская. Пресс-служба Упрдор «Южный Урал» предупреждала водителей о возможных трудностях с проездом.

В Челябинске 26 февраля отключат светофоры на трех перекрестках проспекта Победы. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета дорожного хозяйства. «Завтра, 26 февраля, с 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на [трех] перекрестках. Проспект Победы — улица Чайковского; проспект Победы — улица Тепличная; проспект Победы — улица Косарева», — сообщается в telegram-канале ведомства. В Челябинске 26 января отключали три светофора на перекрестках проспект Победы — улица Каслинская, а также Блюхера-Рылеева, Блюхера-Братская. Пресс-служба Упрдор «Южный Урал» предупреждала водителей о возможных трудностях с проездом.