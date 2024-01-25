В Челябинске отключат три светофора на крупных перекрестках

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Светофоры будут отключены 26 января с 8:30 до 18:00 Фото:

В Челябинске 26 января будут отключены три светофора на перекрестках проспект Победы — улица Каслинская, Блюхера-Рылеева, Блюхера-Братская. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«26 января будут отключены светофоры на перекрестках: проспект Победы — ул. Каслинская; ул. Блюхера — ул. Рылеева; ул. Блюхера — ул. Братская (перекресток в районе дома № 57 по ул. Блюхера)», — сообщили в ведомстве.

Светофоры перестанут работать с 8:30 до 18:00. Водителей предупреждают о возможных трудностях с проездом.

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В Челябинске 26 января будут отключены три светофора на перекрестках проспект Победы — улица Каслинская, Блюхера-Рылеева, Блюхера-Братская. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «26 января будут отключены светофоры на перекрестках: проспект Победы — ул. Каслинская; ул. Блюхера — ул. Рылеева; ул. Блюхера — ул. Братская (перекресток в районе дома № 57 по ул. Блюхера)», — сообщили в ведомстве. Светофоры перестанут работать с 8:30 до 18:00. Водителей предупреждают о возможных трудностях с проездом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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