В Челябинске отключат три светофора на крупных перекрестках

Светофоры будут отключены 26 января с 8:30 до 18:00
В Челябинске 26 января будут отключены три светофора на перекрестках проспект Победы — улица Каслинская, Блюхера-Рылеева, Блюхера-Братская. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«26 января будут отключены светофоры на перекрестках: проспект Победы — ул. Каслинская; ул. Блюхера — ул. Рылеева; ул. Блюхера — ул. Братская (перекресток в районе дома № 57 по ул. Блюхера)», — сообщили в ведомстве.
Светофоры перестанут работать с 8:30 до 18:00. Водителей предупреждают о возможных трудностях с проездом.
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