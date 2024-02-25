25 февраля 2024
24 февраля 2024

Пермский священник собирает вещи и семена для жителей прифронтовых территорий

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , руки священика
Иеромонах Серафим постоянно участвует в организации помощи бойцам СВО (архивное фото) Фото:

В Пермском крае объявлен сбор гуманитарной помощи для жителей прифронтовых территорий. Кроме одежды и медикаментов активисты принимают семена для посадки на огородах. Об этом сообщил настоятель прихода храма в честь Сретения Господня села Острожка иеромонах Серафим.

«Оханский гуманитарный центр объявляет об открытии нового направления деятельности — помощи жителям прифронтовой зоны. Объявляем сбор вещей, обуви, медикаментов для всех возрастов. А также памперсы и пеленки для лежачих. Кроме того, нужны семена разных огородных культур на посадку», — пишет священник в соцсети «ВКонтакте». Он призывает поддержать инициативу и другие волонтерские центры края.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермское волонтерское сообщество «Вежливые люди» объявило срочный сбор для медицинских подразделений в зоне проведения спецоперации. Медикам необходимы лекарственные средства, мази, растворы, бинты и прочее.

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В Пермском крае объявлен сбор гуманитарной помощи для жителей прифронтовых территорий. Кроме одежды и медикаментов активисты принимают семена для посадки на огородах. Об этом сообщил настоятель прихода храма в честь Сретения Господня села Острожка иеромонах Серафим. «Оханский гуманитарный центр объявляет об открытии нового направления деятельности — помощи жителям прифронтовой зоны. Объявляем сбор вещей, обуви, медикаментов для всех возрастов. А также памперсы и пеленки для лежачих. Кроме того, нужны семена разных огородных культур на посадку», — пишет священник в соцсети «ВКонтакте». Он призывает поддержать инициативу и другие волонтерские центры края. Ранее URA.RU рассказывало, что пермское волонтерское сообщество «Вежливые люди» объявило срочный сбор для медицинских подразделений в зоне проведения спецоперации. Медикам необходимы лекарственные средства, мази, растворы, бинты и прочее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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