Пермский священник собирает вещи и семена для жителей прифронтовых территорий

26 февраля 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Иеромонах Серафим постоянно участвует в организации помощи бойцам СВО (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Пермском крае объявлен сбор гуманитарной помощи для жителей прифронтовых территорий. Кроме одежды и медикаментов активисты принимают семена для посадки на огородах. Об этом сообщил настоятель прихода храма в честь Сретения Господня села Острожка иеромонах Серафим. «Оханский гуманитарный центр объявляет об открытии нового направления деятельности — помощи жителям прифронтовой зоны. Объявляем сбор вещей, обуви, медикаментов для всех возрастов. А также памперсы и пеленки для лежачих. Кроме того, нужны семена разных огородных культур на посадку», — пишет священник в соцсети «ВКонтакте». Он призывает поддержать инициативу и другие волонтерские центры края. Ранее URA.RU рассказывало, что пермское волонтерское сообщество «Вежливые люди» объявило срочный сбор для медицинских подразделений в зоне проведения спецоперации. Медикам необходимы лекарственные средства, мази, растворы, бинты и прочее.

В Пермском крае объявлен сбор гуманитарной помощи для жителей прифронтовых территорий. Кроме одежды и медикаментов активисты принимают семена для посадки на огородах. Об этом сообщил настоятель прихода храма в честь Сретения Господня села Острожка иеромонах Серафим. «Оханский гуманитарный центр объявляет об открытии нового направления деятельности — помощи жителям прифронтовой зоны. Объявляем сбор вещей, обуви, медикаментов для всех возрастов. А также памперсы и пеленки для лежачих. Кроме того, нужны семена разных огородных культур на посадку», — пишет священник в соцсети «ВКонтакте». Он призывает поддержать инициативу и другие волонтерские центры края. Ранее URA.RU рассказывало, что пермское волонтерское сообщество «Вежливые люди» объявило срочный сбор для медицинских подразделений в зоне проведения спецоперации. Медикам необходимы лекарственные средства, мази, растворы, бинты и прочее.