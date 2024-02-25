25 февраля 2024

В Екатеринбурге выбрали маршруты, на которые выпустят новые «НЕФАЗы»

Новые «НЕФАЗы» пойдут в Екатеринбурге по пяти маршрутам
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветреная погода в Екатеринбурге. Екатеринбург , остановка, автобус, общественный транспорт, пассажиры, автопредприятие
Новые автобусы будут курсировать в отдаленные районы Фото:

Новые автобусы «НЕФАЗ» будут обслуживать в Екатеринбурге пять маршрутов на отдаленные территории. Об этом сообщает городская администрация на официальном сайте.

«30 машин будут курсировать по отдаленным территориям», — рассказали в мэрии. Речь идет о маршрутах № 85 «поселок Медный — Институт связи», № 88 «поселок Шабровский — метро Ботаническая», № 91 «поселок Горный щит — метро Ботаническая», № 95 «озеро Чусовское — Институт связи», № 97 «поселок Рудный — метро Ботаническая».

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Новые автобусы «НЕФАЗ» будут обслуживать в Екатеринбурге пять маршрутов на отдаленные территории. Об этом сообщает городская администрация на официальном сайте. «30 машин будут курсировать по отдаленным территориям», — рассказали в мэрии. Речь идет о маршрутах № 85 «поселок Медный — Институт связи», № 88 «поселок Шабровский — метро Ботаническая», № 91 «поселок Горный щит — метро Ботаническая», № 95 «озеро Чусовское — Институт связи», № 97 «поселок Рудный — метро Ботаническая».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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