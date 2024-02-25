В Екатеринбурге выбрали маршруты, на которые выпустят новые «НЕФАЗы»

Новые «НЕФАЗы» пойдут в Екатеринбурге по пяти маршрутам

26 февраля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Новые автобусы будут курсировать в отдаленные районы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новые автобусы «НЕФАЗ» будут обслуживать в Екатеринбурге пять маршрутов на отдаленные территории. Об этом сообщает городская администрация на официальном сайте. «30 машин будут курсировать по отдаленным территориям», — рассказали в мэрии. Речь идет о маршрутах № 85 «поселок Медный — Институт связи», № 88 «поселок Шабровский — метро Ботаническая», № 91 «поселок Горный щит — метро Ботаническая», № 95 «озеро Чусовское — Институт связи», № 97 «поселок Рудный — метро Ботаническая».

Новые автобусы «НЕФАЗ» будут обслуживать в Екатеринбурге пять маршрутов на отдаленные территории. Об этом сообщает городская администрация на официальном сайте. «30 машин будут курсировать по отдаленным территориям», — рассказали в мэрии. Речь идет о маршрутах № 85 «поселок Медный — Институт связи», № 88 «поселок Шабровский — метро Ботаническая», № 91 «поселок Горный щит — метро Ботаническая», № 95 «озеро Чусовское — Институт связи», № 97 «поселок Рудный — метро Ботаническая».