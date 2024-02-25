В Екатеринбурге выбрали маршруты, на которые выпустят новые «НЕФАЗы»

Новые автобусы будут курсировать в отдаленные районы
Новые автобусы «НЕФАЗ» будут обслуживать в Екатеринбурге пять маршрутов на отдаленные территории. Об этом сообщает городская администрация на официальном сайте.
«30 машин будут курсировать по отдаленным территориям», — рассказали в мэрии. Речь идет о маршрутах № 85 «поселок Медный — Институт связи», № 88 «поселок Шабровский — метро Ботаническая», № 91 «поселок Горный щит — метро Ботаническая», № 95 «озеро Чусовское — Институт связи», № 97 «поселок Рудный — метро Ботаническая».
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